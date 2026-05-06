Na longkanker, pistool en uitsluiting: Hans Smolders zegt politiek vaarwel

Na twintig jaar een hoofdrol te hebben gespeeld in de lokale oppositie is de beker leeg voor Hans Smolders. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart werd hij de grootste, maar hij mocht weer niet in de coalitie, omdat er niet genoeg partijen met hem wilden samenwerken. Die tegenslagen eisen nu lichamelijk hun tol, zo laat Smolders weten, en hij heeft besloten per direct te stoppen met de politiek.

Hans Smolders werd in 1960 geboren in Tilburg. Van 1971 tot 1986 speelde hij als groot talent ijshockey bij Tilburg Trappers, Jong Oranje en het Nederlands ijshockeyteam. Politiek gezien is hij eigenlijk ook een ijshockeyer, zei vriend en oud-teamgenoot René de Hondt jaren geleden. "Die ijshockeymentaliteit zie ik nog steeds bij hem. Dat knokken herken ik, dat had hij vroeger al. Hij stelt een doel, daarna maakt hij het waar", zegt De Hondt. Op jonge leeftijd ging Smolders aan het werk als koelmonteur, werd zelfstandig ondernemer en zei het ijs gedag. Geen slechte keuze, want in 2001 verkocht hij zijn bedrijf en op zijn veertigste was hij 'binnen'. Hij had genoeg om van te leven en kon doen waar hij zin in had. Moord op Pim Fortuyn

Zijn politieke carrière begon kort daarna bij Leefbaar Nederland, toen zijn vriend Pim Fortuyn daarbij was aangesloten. Het verhaal is bekend: Fortuyn werd uit de partij gezet en startte de Lijst Pim Fortuyn.

Hans Smolders en Pim Fortuyn.

De Tilburger werd bekend als chauffeur van Pim Fortuyn, toen die op 6 mei 2002 werd doodgeschoten in Hilversum. Hij was getuige van de moord en achtervolgde de dader Volkert van der Graaf totdat de politie hem kon oppakken. Bij de verkiezingen ruim een week later werd Smolders verkozen tot Tweede Kamerlid voor de LPF. Dat duurde tot de volgende verkiezingen, een jaar later. Hij stapte over naar de lokale politiek en begon de partij Lijst Smolders Tilburg, waarvan hij met enkele onderbrekingen de partijleider bleef. Eén van die onderbrekingen was in 2004, toen een onbekende man bij hem aanbelde.

Pistool op zijn hoofd

Die sommeerde de politicus te stoppen. Hij zette daarbij een pistool op zijn hoofd en haalde de trekker over. Er kwam geen kogel uit, maar Smolders was zo onder de indruk dat hij stopte met de politiek. Totdat hij het stokje weer oppakte en toch weer oppositie ging voeren. In de politiek ging het vaak over Smolders. Hij voerde op hoge toon oppositie, wat hem niet altijd in dank werd afgenomen. Het maakte hem wel geliefd bij veel Tilburgers, die keer op keer op hem bleven stemmen. Moties van wantrouwen

Hij diende talloze moties van wantrouwen in tegen wethouders — in het recente verleden nog tegen Yusuf Celik, die te veel huizen naar statushouders zou laten gaan, en tegen Marcelle Hendrickx, omdat die hem in zijn ogen demoniseerde in een tweet. Vele wethouders en een paar burgemeesters gingen daaraan vooraf.

Hans Smolders in de Tilburgse raad.