Mogelijke doorbraak in moord op Marja Nijholt: 'Nieuw belastend materiaal'

Er lijkt een nieuwe ontwikkeling te zijn in het onderzoek naar de moord op Marja Nijholt uit Enschede. Het onderzoekscollectief Bureau Dupin zegt “belangwekkende vorderingen” te hebben gemaakt in de cold case, die al ruim dertien jaar onopgelost is.

Marja zwierf in de nacht van oud en nieuw door Oss, een stad die voor haar onbekend was. Ze werd onder meer gezien bij café ’t Libre, cafetaria De Oostwal en een tankstation. Waarom ze in Oss was en wat er precies gebeurde in de uren voor haar dood, bleef altijd onduidelijk. 2000 vrijwilligers helpen mee met het onderzoek Bureau Dupin, een burgercollectief dat sinds 2021 samenwerkt met politie en justitie, zegt nu nieuw belastend materiaal te hebben gevonden over iemand die eerder al in beeld was als verdachte. Om wie het gaat en wat het nieuwe materiaal precies inhoudt, is nog niet bekendgemaakt.

Marja Nijholt werd op nieuwjaarsdag 2013 dood gevonden op een oprit aan de Berghemseweg in Oss. De vrouw was door messteken om het leven gebracht. Ondanks uitgebreid politieonderzoek werd nooit iemand veroordeeld voor haar moord.

Naast al het werk van de vrijwilligers werd er een ook experimenteel AI-model gebruikt. Dat model werd gevoed met grote hoeveelheden informatie die vrijwilligers in de afgelopen jaren verzamelden. Het AI-systeem wees volgens het collectief “in dezelfde richting” als het onderzoek van de vrijwilligers.

Nieuwe getuigen

Het onderzoek naar de dood van Marja kreeg de afgelopen jaren veel aandacht door een documentaire en podcastserie van Bureau Dupin. Na de release van de Videoland-documentaire meldden duizenden mensen zich aan om mee te helpen zoeken naar antwoorden.

In 2023 meldde Bureau Dupin dat zich nieuwe getuigen hadden gemeld die mogelijk belangrijke informatie hadden over de laatste uren van Marja. Zo zou een getuige vlak bij de plek waar haar koffer werd gevonden een man en vrouw druk hebben zien gebaren.

Zaterdag, op Nationale Cold Case Dag, verschijnt een nieuwe aflevering van de podcastserie De Nieuwjaarsmoord. Daarin maakt Bureau Dupin bekend wat de nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek zijn.

