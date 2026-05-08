Peter Gillis in hoger beroep tegen celstraf: 'Advocaat vindt 't verstandig'

Peter Gillis (64) gaat in hoger beroep tegen de gevangenisstraf en de hoge boete vanwege belastingfraude. Dat meldt de campingbaas en realityster aan Omroep Brabant. Donderdag kreeg Gillis 18 maanden cel opgelegd, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, en een boete van ruim 1,3 miljoen euro.

"Mijn advocaat vindt een hoger beroep verstandig en ik vind het dan prima", zegt Peter Gillis.

Reactie Gillis

Volgens de rechter heeft de ondernemer over 2020 en 2021 te laat en nog altijd niet volledig belastingaangifte gedaan. Daarmee heeft hij de Belastingdienst voor 2,8 miljoen euro benadeeld. "Hij heeft het financiële fundament van onze samenleving ondermijnd", stelt de rechter.

"Dat is heftig, want ik ging van vrijspraak uit", zei Gillis direct na de uitspraak van de rechtbank in Den Bosch. "Ik loop ook niet weg voor wat er is gebeurd, ik ben de eigenaar, maar dat betekent niet dat ik het met het vonnis eens ben."

Andere zaken

Ook werd Peter Gillis donderdagmiddag veroordeeld voor de mishandeling van zijn ex Nicol Kremers (36). Hij kreeg een taakstraf van 60 uur en moet een schadevergoeding van 1000 euro betalen. De verwachting is dat Gillis die straf ‘gewoon’ accepteert, zo zei hij eerder. "Maar dat ligt bij een andere advocaat, we zijn het nog aan het bestuderen", liet Gillis vrijdag weten.

Een jaar geleden kreeg de campingbaas ook al twaalf maanden cel opgelegd, waarvan zes voorwaardelijk, voor grootschalige belastingfraude tussen 2014 en 2019. Zo zou Gillis zwarte verhuur hebben gehad en administratie hebben vernietigd. Tegen die uitspraak ging hij in hoger beroep; die zaak loopt nog.