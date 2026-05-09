Scheve schaal mag pret niet drukken bij huldiging PSV Vrouwen
Na een nacht uitbundig feesten was het zaterdagmiddag nog behoorlijk vroeg voor sommige speelsters van PSV Vrouwen. Het team sleepte voor het eerst in de historie van de club de landstitel binnen en daar hoort natuurlijk een huldiging op het stadhuis bij.
In de glorende middagzon draait de spelersbus van PSV Vrouwen het Stadhuisplein in het centrum van Eindhoven op. De deur zwaait open en een voor een druppelen de speelsters naar buiten. De een ziet er na een feestavond net wat vermoeider uit dan de ander.
"Hai, gefeliciteerd!" Op het bordes schudt burgemeester Jeroen Dijsselbloem de speelsters enthousiast de hand. Onder de armen van aanvoerster Laura Strik wordt de schaal het stadhuis in gebracht.
"Ik heb hem net nog een beetje opgepoetst", lacht Strik met de glimmende schaal in haar handen. "Hij was een beetje vies geworden gisteravond, er is aardig drank overheen gevloeid."
Scheve schaal
Er was dan ook reden genoeg voor de PSV-vrouwen om na het binnenhalen van de schaal flink uit hun dak te gaan. De ontlading na het laatste fluitsignaal was vrijdagavond enorm bij de PSV-voetbalsters. Met een 2-0-overwinning op ADO Den Haag sleepte het team voor het eerst een landskampioenschap binnen voor de club.
Tijdens dat uitbundige feestgedruis moest de kersverse schaal het al even ontgelden. "Uhm, ja hij heeft de grond geraakt", zegt Strik terwijl ze naar de licht verwrongen rand van de schaal kijkt. "Ik heb er geen actieve herinnering aan. Maar dat hoort erbij en hij hoeft ook niet perfect te zijn", lacht ze.
Tot in de late uurtjes
"Het was een fantastische nacht, maar het was wel vroeg ja", bevestigt ook aanvalster Renate Jansen met een grote grijns op haar gezicht. "Vorig jaar waren we al heel dichtbij en dit jaar mocht het dan gebeuren. Dat hebben we toch wel verdiend."
"We hebben wel lekker gefeest ja", lacht een wat schor klinkende Shanice van de Sanden. "Daar kom je voor naar Nederland. Ik heb vanaf het begin al gezegd: ik wil met PSV kampioen worden. Dat is nu gelukt. De meiden kunnen zo ongelofelijk goed voetballen."
Ook Strik vond het hoog tijd dat die schaal, na jaren nét naast grijpen, eindelijk eens naar Eindhoven kwam. "Ik loop al zo lang rond hier op de club en elke keer lukte het nét niet", zegt ze met de glimmende bokaal nog trots in haar handen geklemd. "Nu ben ik blij dat het nét wel is gelukt."
'Dubbele kers op de taart'
Maar tijd om heel lang na te genieten is er niet. De dames richten hun pijlen nu alweer op het duel met FC Twente. Zaterdag 16 mei speelt PSV namelijk de finale van de KNVB Beker tegen die club. De landstitel smaakt naar meer en PSV Vrouwen wil dolgraag de dubbel pakken. "Dat zou echt de dubbele kers op de taart zijn", zegt Jansen.
"De complimenten gaan echt naar PSV, dat is de best geleide club van Nederland", zegt burgemeester Jeroen Dijsselbloem, glunderend terwijl hij de woorden uitspreekt. "Dat zullen ze zelf niet zo snel zeggen, maar ik mag dat wel."
Voor de huldiging van de dames ontbreekt nog één ding: een zegentocht met de platte kar zit er namelijk, in tegenstelling tot bij hun mannelijke collega’s, niet in.
"Je zult zien dat het de komende jaren steeds populairder wordt. Ook met de aanmeldingen voor damesteams zal het alleen maar toenemen", denkt de burgemeester. Of er ooit een vrouwelijke platte kar komt? "Ja, dat weet ik zeker."