Scheve schaal mag pret niet drukken bij huldiging PSV Vrouwen

Na een nacht uitbundig feesten was het zaterdagmiddag nog behoorlijk vroeg voor sommige speelsters van PSV Vrouwen. Het team sleepte voor het eerst in de historie van de club de landstitel binnen en daar hoort natuurlijk een huldiging op het stadhuis bij.

In de glorende middagzon draait de spelersbus van PSV Vrouwen het Stadhuisplein in het centrum van Eindhoven op. De deur zwaait open en een voor een druppelen de speelsters naar buiten. De een ziet er na een feestavond net wat vermoeider uit dan de ander. "Hai, gefeliciteerd!" Op het bordes schudt burgemeester Jeroen Dijsselbloem de speelsters enthousiast de hand. Onder de armen van aanvoerster Laura Strik wordt de schaal het stadhuis in gebracht. "Ik heb hem net nog een beetje opgepoetst", lacht Strik met de glimmende schaal in haar handen. "Hij was een beetje vies geworden gisteravond, er is aardig drank overheen gevloeid." Scheve schaal

Er was dan ook reden genoeg voor de PSV-vrouwen om na het binnenhalen van de schaal flink uit hun dak te gaan. De ontlading na het laatste fluitsignaal was vrijdagavond enorm bij de PSV-voetbalsters. Met een 2-0-overwinning op ADO Den Haag sleepte het team voor het eerst een landskampioenschap binnen voor de club.

Tijdens dat uitbundige feestgedruis moest de kersverse schaal het al even ontgelden. "Uhm, ja hij heeft de grond geraakt", zegt Strik terwijl ze naar de licht verwrongen rand van de schaal kijkt. "Ik heb er geen actieve herinnering aan. Maar dat hoort erbij en hij hoeft ook niet perfect te zijn", lacht ze.

