Frans Bauer vernietigd: deze Brabanders staan nog wel in Madame Tussauds

Frans Bauer was in shock toen hij hoorde dat zijn wassen beeld in Madame Tussauds in Amsterdam vernietigd was. Hij blijkt niet de enige bekende Brabander die dat lot onderging, toch is het aantal Brabanders met een wassen beeld de laatste tien jaar meer dan verdubbeld. Daarmee is Brabant kampioen wassen beelden.

"Ik stond naast Brad Pitt, zo dichtbij kom ik nooit meer", dacht acteur en presentator Patrick Martens (Rijsbergen) toen hij in 2005 in Madame Tussauds kwam te staan. Niet als zichzelf, maar als zijn personage Mike Bosboom uit de op dat moment razendpopulaire jeugdserie ZOOP. "Je hoopt er de rest van je leven te blijven, want het is een ontzettende eer." Zijn beeld verdween na een jaar of vijf. "De hype was voorbij. Ik kreeg wel netjes een mailtje." "Ik had mijn hoofd wel willen hebben, maar dat mocht niet. Ik heb altijd begrepen dat ze de lijven vernietigen maar de hoofden bewaren in een depot." Madame Tussauds kan dat niet bevestigen. Ook de Bredase Sylvie Meis stond in Madame Tussauds. Niet alleen in Amsterdam, ze was vanaf 2012 ook geruime tijd in de vestiging in Berlijn te zien. Meis was op dat moment getrouwd met voetballer Raphael van der Vaart en een ster in de Duitse showbizz. Ook haar beeld is nu niet meer te zien. Beroemd uit Breda

Toch blijken er nog opvallend veel Brabanders te zien in het museum. Sterker nog, dat aantal nam toe van drie Brabanders in 2016 naar zeven in 2026.

Met name Breda is een vruchtbare broedplaats voor beroemdheden. Naast Meis zijn ook de aanvoerder van oranje Virgil van Dijk en de dj's Tiësto en Hardwell. geboren in de Baroniestad. De laatste drie staan op dit moment in Madame Tussauds in Amsterdam. Het beeld van Tijs Michiel Verwest (Tiësto) staat al sinds 2005 in het wassenbeeldenmuseum. Ondanks dat zijn beeld al langer staat dan gebruikelijk hoeft hij zich geen zorgen te maken dat hem hetzelfde lot toebedeeld is als Frans Bauer. Volgens het museum zijn er geen plannen een van de zeven Brabantse beelden binnenkort uit de collectie te halen. "Wauw, het is echt niet normaal", stamelde Guus Meeuwis toen hij zichzelf in 2017 voor het eerst in het museum zag staan. "Dat je voor het eerst echt om jezelf heen kan lopen, dat zal ik nooit vergeten."

Het verdwenen beeld van Frans Bauer in Madame Tussauds (foto: Madame Tussauds).