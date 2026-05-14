Dode vogels en het verdwijnen van de 'Flying Pins': dit gebeurde vandaag

Een Bredase TikTokker knapt gratis tuinen op voor mensen die dat zelf niet meer kunnen en de iconische 'Flying Pins' in Eindhoven moeten weg. Er gebeurde deze donderdag weer van alles in onze provincie. We hebben vijf verhalen op een rij gezet die je vandaag gelezen moet hebben.

De Bredase TikTokker Son Cicilia (42), bekend als 'Yard Legend', knapt gratis tuinen op voor mensen die dat zelf niet meer kunnen. In zijn nieuwste video bezocht hij Joey en Celine in Tilburg, die dag en nacht zorgen voor hun dochtertje Julia met een hersenafwijking. Son transformeerde hun verwaarloosde achtertuin compleet, zodat Julia nu veilig buiten kan spelen met de glijbaan en schommel die ze van familie hadden gekregen. 'Het betekent heel veel voor me', reageerde Joey emotioneel bij het eindresultaat. Son helpt inmiddels wekelijks acht gezinnen en heeft bijna zestigduizend volgers op TikTok. Check het hier.

Radio-dj Domien Verschuuren (38) uit Tilburg is tijdelijk afwezig bij zijn middagshow op Qmusic na het plotselinge overlijden van zijn zwager. De man van zijn zusje kwam om het leven bij een frontale botsing tussen een motor en een bakwagen in Etten-Leur op Bevrijdingsdag. Woensdag nam de familie afscheid tijdens de uitvaartceremonie. 'Wat nu overblijft is stilte. Oorverdovend', schrijft Verschuuren op Instagram. Het is nog onduidelijk wanneer hij weer te horen is bij zijn middagshow. Lees hier zijn verhaal.

Voor de bouw van een tijdelijk busstation op de Kennedylaan in Eindhoven moeten veertien 65 jaar oude eikenbomen tegen de vlakte, evenals het iconische kunstwerk 'Flying Pins' – de gele kegels die voor veel Eindhovenaren een herkenningspunt zijn. Eindhovenaar Joost Rekers startte direct een petitie tegen de bomenkap die snel aan steun wint. "Een oude boom is zo kostbaar als het gaat om duurzaamheid", zegt een docent die dagelijks langs de locatie loopt. Over de gele kegels zijn de meningen verdeeld: sommigen zien ze als een belangrijke aanblik van de stad, anderen vinden de komst van het busstation belangrijker. De werkzaamheden beginnen vanaf 2030. Lees hier het hele verhaal.

Bij Sluis 0 in Den Bosch zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Wat de oorzaak is, blijft vooralsnog onduidelijk. Politieke partij De Bossche Groenen vraagt zich af of de vogelsterfte verband houdt met werkzaamheden bij de sluis en wil dat de vogels snel worden verwijderd vanwege het risico op verspreiding van ziektes. Het verwijderen blijkt lastig door de hoogte en steilte van het talud. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur. Hier lees je meer.