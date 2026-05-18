Demonstranten klimmen op het dak van TU-gebouw in Eindhoven, één aanhouding

Een groep pro-Palestinademonstranten bezette maandagmiddag een dak van een TU-gebouw aan de Groene Loper in Eindhoven. Er is daarbij één persoon aangehouden. Het is een ander dak dan de vorige keer; toen duurde de bezetting de hele dag en moesten er speciale politie-eenheden uit heel het land komen om de demonstratie te beëindigen.

De demonstranten zaten op het dak van een gebouw waar laboratoria in zitten en waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. De dampen van die laboratoria worden via het dak geventileerd. Daarom maakten de politie en de TU/e zich zorgen over de veiligheid. De demonstraten verlieten rond twee uur vrijwillig het dak. Kort daarvoor waarschuwde de politie dat ze zouden worden aangehouden als ze op het dak bleven. De politie vermoedt dat er vernielingen zijn aangericht en vorderde daarop de identiteitskaarten van een groepje. De groep zette het op een rennen. Er is één persoon aangehouden.

Een woordvoerder van de TU liet de vorige keer, begin maart, weten dat demonstranten en demonstraties welkom zijn op de universiteit. "Maar het moet qua overlast niet de spuigaten uitlopen en de situatie moet veilig zijn." Destijds ging het om zo'n vijftien activisten met spandoeken, vlaggen en fakkels. Waarom werd er gedemonstreerd?

De demonstranten willen met hun actie herdenken dat het op 15 mei 77 jaar geleden was dat zo'n 750.000 Palestijnen werden verdreven voor de vorming van de staat Israël en honderden Palestijnse dorpen werden verwoest. Verder willen ze zich solidair tonen met de mensen die op dit moment hulp bieden aan de bevolking in Gaza, waar sinds 2023 weer hevige gevechten woeden.

Foto: SQ Vision.