Coke tussen het fruit bij Lidl: wat doet de onderwereld nu het misgaat
Je kostbare spullen kwijtraken is vervelend. Maar als het om miljoenen gaat, kan dat rampzalig zijn. Dat overkwam de mensen die een lading cocaïne moesten ontvangen. Het glipte door hun handen: de drugs belandden per ongeluk in winkels van Lidl. In de onderwereld is iemand misschien bezorgd over arrestatie en straf of boos. Maar het kan ook goed overwaaien.
Maandag dook 'een groot aantal' pakketten drugs op in Lidl-supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch. Als zoiets binnenkomt in het magazijn, zal menig supermarktmedewerker wel even opkijken. Zeker als je bedenkt dat een kilootje al gauw evenveel waard als de dagomzet van beetje supermarkt: vijftienduizend euro.
Verstopt
Blokken coke van een kilo. Met een etiket voor de klant. Zo worden ze al zeker sinds de jaren tachtig vervoerd vanuit Zuid-Amerika naar Europa. Verstopt tussen iets legaals, van bananen tot steenkool. Dat zal in dit geval niet anders zijn geweest.
Normaal worden de drugs ergens vroegtijdig 'afgevangen'. Vaak al in de haven van Antwerpen en Rotterdam, maar ook net daarbuiten. Ergens op de vele logistieke terreinen van bijvoorbeeld West-Brabant.
Onderwereld
In loodsen worden de ladingen vervolgens geselecteerd, net als in een postcentrum. Een drugsgroothandel, zeg maar. Vliegensvlug verdwijnt het de markt op via bestelbusjes of in personenauto's met verborgen ruimtes. Ladingen zijn misschien maar een paar uur in ons land en verdwijnen dan naar Engeland, Zweden, Finland, verder de (onder)wereld over.
Begin dit jaar werd in een Brabantse zaak nog eens duidelijk hoe zoiets gaat. In Klundert lag de lading van dik drie ton. Die werd verdeeld. Een deel ging in een bestelbusje naar Papendrecht. Maar de politie onderschepte alles.
Ongeluk
Soms gaat er iets mis en komen drugs per ongeluk in de bovenwereld terecht. In supermarkten, als eindpunt van de logistieke detailhandel. Het komt vaker voor, zoals vorig jaar nog bij Albert Heijn-filialen in Bavel, Best en Eindhoven.
Wat er fout ging, zal nooit worden opgehelderd. Werden de uithalers gestoord, konden ze niet in de buurt komen, hadden ze een verkeerde vrachtbrief of hebben ze gewoon iets gemist en wat laten zitten?
Paranoia
Het is dan ook een gevaarlijk beroep. Uit de vele rechtszaken rond alleen al de Brabantse drugsvangsten wordt duidelijk hoe hoog de spanning kan oplopen in dat wereldje.
In afgeluisterde gesprekken en observaties zag de politie vaak nerveuze criminelen. Agenten maken nogal eens melding van verdachte vrachtwagenchauffeurs die plotselinge bewegingen maken door ineens een rotonde drie keer te pakken. Zo proberen ze iedereen die ze stiekem volgt te ontmaskeren. Er zijn maar zat criminelen die op hun hoede zijn. Met als risico de lading kwijtraken en dan maar opgeven? Zelfs dat kan.
Gevaar
Politiebewaking na dit soort vondsten is niet overdreven. In distributiecentra in Weert en Moerdijk kwam er ook politie kijken. Want er kan meer circuleren.
Een bekend voorbeeld hoe dingen uit de hand kunnen lopen, is fruitimporteur De Groot in het Gelderse Hedel. Medewerkers van dat bedrijf werden geterroriseerd na een onderschepte lading.
Het zal niet voor het eerst zijn dat criminelen bewapend en wel drugs terughalen, zelfs bij douane en politie. In Oud Gastel passeerde in augustus 2024 een gestolen partij van 1400 kilo coke uit Antwerpen. De onderwerelddiefstal leidde tot woede en een golf van geweld in Alphen aan den Rijn.
Coke overspoelt Europa
Geweld ligt in die wereld op de loer. Toch kan het ook meevallen. Feit is dat cocaïne de Europese markt overspoelt. Daardoor is het goedkoper. Kreeg je een paar jaar terug nog dertigduizend euro voor een kilo, nu is dat amper nog de helft.
De eigenaren zijn hun investering kwijt. En misschien ook wat aanzien. Maar de volgende lading is al besteld, dus dat is snel rechtgezet.