Coke tussen het fruit bij Lidl: wat doet de onderwereld nu het misgaat

Je kostbare spullen kwijtraken is vervelend. Maar als het om miljoenen gaat, kan dat rampzalig zijn. Dat overkwam de mensen die een lading cocaïne moesten ontvangen. Het glipte door hun handen: de drugs belandden per ongeluk in winkels van Lidl. In de onderwereld is iemand misschien bezorgd over arrestatie en straf of boos. Maar het kan ook goed overwaaien.

Maandag dook 'een groot aantal' pakketten drugs op in Lidl-supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch. Als zoiets binnenkomt in het magazijn, zal menig supermarktmedewerker wel even opkijken. Zeker als je bedenkt dat een kilootje al gauw evenveel waard als de dagomzet van beetje supermarkt: vijftienduizend euro. Verstopt

Blokken coke van een kilo. Met een etiket voor de klant. Zo worden ze al zeker sinds de jaren tachtig vervoerd vanuit Zuid-Amerika naar Europa. Verstopt tussen iets legaals, van bananen tot steenkool. Dat zal in dit geval niet anders zijn geweest. Normaal worden de drugs ergens vroegtijdig 'afgevangen'. Vaak al in de haven van Antwerpen en Rotterdam, maar ook net daarbuiten. Ergens op de vele logistieke terreinen van bijvoorbeeld West-Brabant. Onderwereld

In loodsen worden de ladingen vervolgens geselecteerd, net als in een postcentrum. Een drugsgroothandel, zeg maar. Vliegensvlug verdwijnt het de markt op via bestelbusjes of in personenauto's met verborgen ruimtes. Ladingen zijn misschien maar een paar uur in ons land en verdwijnen dan naar Engeland, Zweden, Finland, verder de (onder)wereld over. Begin dit jaar werd in een Brabantse zaak nog eens duidelijk hoe zoiets gaat. In Klundert lag de lading van dik drie ton. Die werd verdeeld. Een deel ging in een bestelbusje naar Papendrecht. Maar de politie onderschepte alles.