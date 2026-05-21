Luchtalarm dreigt te verdwijnen: zo vaak werd het in Brabant écht ingezet

Het luchtalarm lijkt te verdwijnen in 2028 en te worden vervangen door een alternatief systeem. Het huidige waarschuwingsmiddel bij crises en branden kennen we vooral van het testen van de sirenes, elke eerste maandag van de maand om twaalf uur 's middags. Bij echte rampen is het in Brabant slechts zes keer ingezet.

Het al vaak ingezette NL-Alert moet de vervanger gaan worden van het luchtalarm. Sinds 1998 werkt het huidige luchtalarm (officieel waarschuwings- en alarmeringssysteem) in Nederland. Vooral ouderenbonden zijn tegen de afschaffing, bleek dinsdag. Door heel Nederland staan ruim 4200 palen met de bekende drie witte schotels boven elkaar. Maandelijks worden ze getest, maar heel vaak ingezet bij een echte crisis zijn ze niet. Luchtalarm ging steeds af bij grote branden

In Brabant is het luchtalarm sinds 1998 slechts zes keer om een echte reden afgegaan, blijkt uit informatie van de Brabantse Veiligheidsregio's. Telkens ging het daarbij om grote branden.