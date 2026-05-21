Luchtalarm dreigt te verdwijnen: zo vaak werd het in Brabant écht ingezet
Het luchtalarm lijkt te verdwijnen in 2028 en te worden vervangen door een alternatief systeem. Het huidige waarschuwingsmiddel bij crises en branden kennen we vooral van het testen van de sirenes, elke eerste maandag van de maand om twaalf uur 's middags. Bij echte rampen is het in Brabant slechts zes keer ingezet.
Het al vaak ingezette NL-Alert moet de vervanger gaan worden van het luchtalarm. Sinds 1998 werkt het huidige luchtalarm (officieel waarschuwings- en alarmeringssysteem) in Nederland. Vooral ouderenbonden zijn tegen de afschaffing, bleek dinsdag.
Door heel Nederland staan ruim 4200 palen met de bekende drie witte schotels boven elkaar. Maandelijks worden ze getest, maar heel vaak ingezet bij een echte crisis zijn ze niet.
Luchtalarm ging steeds af bij grote branden
In Brabant is het luchtalarm sinds 1998 slechts zes keer om een echte reden afgegaan, blijkt uit informatie van de Brabantse Veiligheidsregio's. Telkens ging het daarbij om grote branden.
De eerste keer was in 2007. Bij metaalverwerkingsfabriek Kabelrecycling van Hout aan de Korte Beemd woedde op 15 april een grote brand en gingen in de buurt drie sirenes af.
In Best was het luchtalarm op 18 juli 2010 te horen bij een grote industriebrand aan de Industrieweg.
Bij de enorm verwoestende brand bij Chemie-Pack in Moerdijk in 2011 ging het luchtalarm ook af, maar was er kritiek vanwege dat het zo lang duurde voordat de sirenes werden ingezet.
In 2014 werd het luchtalarm liefst drie keer ingezet. Als eerste op 3 februari bij een enorme brand in Vlijmen.
Op 20 mei gingen de sirenes in Wintelre af. Daar was een grote brand bij een bedrijf in zonweringen en daar kwam ook asbest vrij.
Op 11 augustus 2014 is het in Breda raak. In een pand dat volledig afbrandde zaten verschillende bedrijven gevestigd, waaronder een dakbedekkingsbedrijf, een papier-, hout- en metaalvernietiger en een carrosseriebedrijf. De sirenes gingen af vanwege de hevige rookontwikkeling.
Na 2014 zijn de luchtalarmen, behalve bij het testen, niet meer ingezet.