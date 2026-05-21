'Justitie was heel dicht bij arrestatie van drugsbaron Bolle Jos'

Justitie was deze maand ongekend dicht bij de arrestatie van 's lands meest gezochte drugscrimineel Bolle Jos Leijdekkers (34), uit Breda, dat meldt De Telegraaf. Nederland probeert al ruim een jaar om hem uitgeleverd te krijgen maar Sierra Leone negeert ieder rechtshulpverzoek.

Een half jaar voordat media in januari 2025 de schuilplaats van Bolle Jos onthulden, wisten Nederlandse opsporingsdiensten al dat Leijdekkers in Sierra Leone verbleef. Hij was volgens de Telegraaf door tipgevers meerdere keren gezien in het uitgaansleven.

Vanaf dat moment deden het OM en de regering er alles aan Sierra Leone tot arrestatie en uitlevering te bewegen. Vorige week nog sprak Minister van Justitie David van Weel in Genève met zijn ambtgenoot van Sierra Leone over Leijdekkers.

Op volle zee overmeesteren

De Telegraaf onthult donderdag dat een arrestatie onlangs heel dichtbij was. Speciale eenheden van de Nationale Politie en Koninklijke Marine verschansten zich voor de kust van West-Afrika op een speciaal 'undercoverschip' na een tip dat Leijdekkers per boot vanuit Sierra Leone naar buurland Liberia zou varen.