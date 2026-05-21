'Justitie was heel dicht bij arrestatie van drugsbaron Bolle Jos'
Justitie was deze maand ongekend dicht bij de arrestatie van 's lands meest gezochte drugscrimineel Bolle Jos Leijdekkers (34), uit Breda, dat meldt De Telegraaf. Nederland probeert al ruim een jaar om hem uitgeleverd te krijgen maar Sierra Leone negeert ieder rechtshulpverzoek.
Een half jaar voordat media in januari 2025 de schuilplaats van Bolle Jos onthulden, wisten Nederlandse opsporingsdiensten al dat Leijdekkers in Sierra Leone verbleef. Hij was volgens de Telegraaf door tipgevers meerdere keren gezien in het uitgaansleven.
Vanaf dat moment deden het OM en de regering er alles aan Sierra Leone tot arrestatie en uitlevering te bewegen. Vorige week nog sprak Minister van Justitie David van Weel in Genève met zijn ambtgenoot van Sierra Leone over Leijdekkers.
Op volle zee overmeesteren
De Telegraaf onthult donderdag dat een arrestatie onlangs heel dichtbij was. Speciale eenheden van de Nationale Politie en Koninklijke Marine verschansten zich voor de kust van West-Afrika op een speciaal 'undercoverschip' na een tip dat Leijdekkers per boot vanuit Sierra Leone naar buurland Liberia zou varen.
Het was de bedoeling hem op volle zee buiten territoriale wateren te overmeesteren.
De unieke operatie werd maandenlang voorbereid en had onder meer als doel een einde te maken aan de criminele praktijken van Bolle Jos vanuit Sierra Leone.
Justitie: 'Zijn arrestatie heeft grootste prioriteit'
Eerder deze maand onderschepten opsporingsdiensten nog een schip met een recordhoeveelheid van dertig ton cocaïne aan boord, die wordt toegeschreven aan Leijdekkers.
De arrestatieactie ging uiteindelijk niet door omdat Bolle Jos zich niet verplaatste. Justitie wil de operatie bevestigen noch ontkennen maar zegt op hem te blijven jagen. "Zijn arrestatie heeft onze grootste prioriteit", aldus een woordvoerder van het OM.
De Bredase drugsbaas moet in Europa nog tientallen jaren celstraf uitzitten. Zo werd Jos Leijdekkers in België al in verschillende rechtszaken bij verstek veroordeeld tot in totaal 57 jaar cel. In juni 2024 kreeg hij in Nederland 24 jaar gevangenisstraf voor internationale handel in cocaïne en het geven van opdracht voor een liquidatie.
