Gevangene PI Vught is agressief tegen personeel, twee medewerkers gewond
Twee medewerkers van de PI in Vught zijn in april gewond geraakt door toedoen van een gevangene. Niet duidelijk is wat er precies is gebeurd, maar één van de medewerkers moest in het ziekenhuis worden behandeld. Dit blijkt uit een overzicht van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).
De DJI publiceert elke maand een lijst met dingen die zijn gebeurd in de verschillende gevangenissen door het hele land. De gedetineerde in Vught zou zich op 23 april agressief hebben gedragen richting medewerkers van gevangenis. Daarna zou snel alarm zijn geslagen en is de gedetineerde onder controle gebracht en in een isoleercel geplaatst.
Hoe het nu met de medewerkers gaat, is onduidelijk. Een woordvoerder van de DJI kan niet ingaan op wat er precies is gebeurd. Wel is volgens hem aangifte gedaan bij de politie.
Vaker mis
Het is niet de eerste keer dat het misgaat bij de in de PI Vught. Afgelopen december werden drie medewerkers op de Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) gegijzeld door Corné H. Hij verbleef in Vught, omdat hij een jaar eerder ook al medewerkers van een café in Ede had gegijzeld.
In dezelfde maand stichtte een patiënt op dezelfde afdeling brand in zijn cel en raakte een gevangenismedewerker gewond bij een steekincident.
Begin dit jaar probeerde een gedetineerde te ontsnappen uit de PI in Vught en in februari zou een gevangene hebben geprobeerd om het adres van een medewerker te achterhalen.
