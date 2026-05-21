Gevangene PI Vught is agressief tegen personeel, twee medewerkers gewond

Twee medewerkers van de PI in Vught zijn in april gewond geraakt door toedoen van een gevangene. Niet duidelijk is wat er precies is gebeurd, maar één van de medewerkers moest in het ziekenhuis worden behandeld. Dit blijkt uit een overzicht van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

De DJI publiceert elke maand een lijst met dingen die zijn gebeurd in de verschillende gevangenissen door het hele land. De gedetineerde in Vught zou zich op 23 april agressief hebben gedragen richting medewerkers van gevangenis. Daarna zou snel alarm zijn geslagen en is de gedetineerde onder controle gebracht en in een isoleercel geplaatst. Hoe het nu met de medewerkers gaat, is onduidelijk. Een woordvoerder van de DJI kan niet ingaan op wat er precies is gebeurd. Wel is volgens hem aangifte gedaan bij de politie.