Verdachte dodelijke schietpartij Oosterhout gelinkt aan liquidatie Zweden
De 29-jarige Veronica K., die wordt verdacht van betrokkenheid bij de drievoudige moord in Oosterhout vorig jaar maart, gaat woensdag tijdelijk naar Zweden. Daar moet ze terechtstaan in een andere strafzaak, zo maakte het Openbaar Ministerie dinsdag bekend tijdens een tussentijdse zitting.
Volgens BN DeStem gaat die Zweedse zaak, waardoor Veronica K naar Zweden moet, over een liquidatie in 2022 in de regio Stockholm. Daarbij werd een 27-jarige man, die een leidende rol zou hebben gehad in een crimineel netwerk, doodgeschoten. Welke rol Veronica K. daarin speelde, is nog onduidelijk.
Ernstige misdrijven
K. wordt in Nederland samen met de 25-jarige Sman O. en de 29-jarige Tobias J. verdacht van betrokkenheid bij de drievoudige moord in Oosterhout vorig jaar maart. De verdachten komen allemaal uit Zweden en zouden naar Nederland zijn gekomen om hier in opdracht ernstige misdrijven te plegen.
In de zaak in Oosterhout ziet justitie K. als iemand die een faciliterende rol had. De twee andere verdachten zouden op 28 maart 2025 in Oosterhout op klaarlichte dag drie mannen hebben neergeschoten bij twee schietincidenten kort na elkaar.
Geen vertraging
Twee slachtoffers overleden vrijwel direct, een derde overleed weken later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Twee slachtoffers, allen inwoners van Oosterhout, waren 32 jaar oud, de derde 25.
K. wordt op 19 juni weer naar haar Nederlandse cel teruggebracht. De Nederlandse zaak loopt volgens het OM geen vertraging op door het verblijf van K. in haar vaderland.
Geen van de verdachten is dinsdag in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol verschenen. Het was de vierde inleidende zitting. K. is tot dusver op geen enkele daarvan aanwezig geweest.
In juli dossier compleet
In maart legde Tobias J. ten overstaan van de rechtbank een korte verklaring af, waarin hij zei onschuldig te zijn. Sman O. heeft tot dusver gezwegen. J. en O. zullen in juni nogmaals worden verhoord door de politie. K. wil niet meewerken aan een nieuw verhoor.
Er loopt ook nog onderzoek naar telefoons en gegevensdragers van de verdachten. Justitie verwacht dat het dossier in juli compleet is.