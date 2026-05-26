Verdachte dodelijke schietpartij Oosterhout gelinkt aan liquidatie Zweden

De 29-jarige Veronica K., die wordt verdacht van betrokkenheid bij de drievoudige moord in Oosterhout vorig jaar maart, gaat woensdag tijdelijk naar Zweden. Daar moet ze terechtstaan in een andere strafzaak, zo maakte het Openbaar Ministerie dinsdag bekend tijdens een tussentijdse zitting.

Volgens BN DeStem gaat die Zweedse zaak, waardoor Veronica K naar Zweden moet, over een liquidatie in 2022 in de regio Stockholm. Daarbij werd een 27-jarige man, die een leidende rol zou hebben gehad in een crimineel netwerk, doodgeschoten. Welke rol Veronica K. daarin speelde, is nog onduidelijk.

Ernstige misdrijven

K. wordt in Nederland samen met de 25-jarige Sman O. en de 29-jarige Tobias J. verdacht van betrokkenheid bij de drievoudige moord in Oosterhout vorig jaar maart. De verdachten komen allemaal uit Zweden en zouden naar Nederland zijn gekomen om hier in opdracht ernstige misdrijven te plegen.

In de zaak in Oosterhout ziet justitie K. als iemand die een faciliterende rol had. De twee andere verdachten zouden op 28 maart 2025 in Oosterhout op klaarlichte dag drie mannen hebben neergeschoten bij twee schietincidenten kort na elkaar.