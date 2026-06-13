GGZ en ministerie VWS willen strengere regels nieuwe zorgaanbieders

De regels voor nieuwe jeugdzorgaanbieders moeten strenger worden. Dat zeggen zowel de Nederlandse ggz als het ministerie van Volksgezondheid (VWS). De uitzending van BOOS over de Yes We Can Clinics in Hilvarenbeek was voor Omroep Brabant aanleiding om vragen te stellen over de toelating van nieuwe zorgaanbieders. Zorgen daarover blijken al langer te bestaan. Volgens de ggz lijkt het soms zelfs 'gemakkelijk' om als zorgaanbieder te starten. Een vergunningsplicht zou dit probleem moeten oplossen.

In de uitzending van BOOS van BNNVARA vertellen tientallen oud-cliënten en medewerkers over hun ervaringen binnen de kliniek voor jongeren met psychische problemen en verslavingsproblematiek. Zij spreken onder meer over mentale druk, groepsdruk en pesterijen. De uitzending roept tegelijkertijd een bredere vraag op: hoe kan een zorgaanbieder die werkt met kwetsbare jongeren eigenlijk toetreden tot de markt, en wie controleert vooraf of de kwaliteit op orde is? Verschillende regels per soort zorg

Volgens het ministerie van VWS verschillen de regels voor zorgaanbieders per soort zorg. Een organisatie die reguliere ggz aanbiedt, valt vaak onder andere wetten dan een aanbieder van jeugdzorg. Daardoor gelden soms ook andere eisen voordat een organisatie mag starten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inkoop van zorg en mogen zelf extra voorwaarden stellen aan aanbieders. Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 is het aantal aanbieders bovendien sterk gegroeid. Gemeenten hebben daardoor te maken met grote aantallen zorgorganisaties, waardoor het in de praktijk lastig kan zijn om iedere aanbieder intensief te controleren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaf na de BOOS-uitzending over Yes We Can Clinics al aan voorstander te zijn van strengere controles en een vergunningsplicht voor nieuwe jeugdzorgaanbieders.