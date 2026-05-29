PSV Vrouwen hengelen Eredivisie Cup binnen na kampioensseizoen

De PSV-vrouwen hebben met een 3-0 zege op Ajax de Eredivisie Cup gewonnen, een extra bekertoernooi in het vrouwenvoetbal naast de KNVB Beker. Daarmee krijgt hun seizoen alsnog een bijna volledig gouden randje: de Eindhovenaren werden eerder al voor het eerst in de clubgeschiedenis landskampioen. Alleen de KNVB-beker bleek nét buiten schot.

Ze versloegen Ajax zaterdag in de finale in Eindhoven met 3-0. Chimera Ripa, Fenna Kalma en Sisca Folkertsma maakten de doelpunten op De Herdgang. De Eredivisie Cup is het tweede bekertoernooi voor de voetbalsters en werd zeven jaar geleden gelanceerd. PSV won het toernooi nu voor de derde keer. FC Twente en Ajax zegevierden allebei twee keer.

Geschiedenis schrijven

Op 8 mei schreven de PSV-vrouwen al geschiedenis door de eerste landstitel in de clubgeschiedenis te pakken. In een uitverkocht TenCate Stadion De Herdgang wonnen de Eindhovenaren met 2-0 van ADO Den Haag.

Tijdens dat uitbundige feestgedruis moest de kersverse schaal het al even ontgelden. “Uhm, ja hij heeft de grond geraakt”, zei aanvoerder Laura Strik eerder tegen Omroep Brabant, terwijl ze naar de licht verwrongen rand van de schaal keek. “Ik heb er geen actieve herinnering aan. Maar dat hoort erbij en hij hoeft ook niet perfect te zijn”, lachte ze bij de huldiging op het stadhuis.

Strafschoppen

Vol overtuiging wilden de vrouwen daarna gaan voor de dubbel. In de finale van de KNVB Beker kruisten ze de degens met FC Twente. De hoop was op het stadhuis nog gevestigd op een volledig gouden seizoen, maar PSV verloor na strafschoppen van de tukkers.

Met de winst van de Eredivisie Cup sluiten de PSV-vrouwen het seizoen alsnog af met een licht verwrongen schaal én een glimmende beker in de prijzenkast.