Homogenezing wordt verboden: dit betekent het voor gebedsgenezers

De kogel is door de kerk: homogenezing wordt strafbaar in Nederland. De Eerste Kamer stemde dinsdag in met een verbod op zogeheten conversiebehandelingen die lhbtiq+'ers zouden kunnen 'genezen' van hun geaardheid of genderidentiteit. De vraag rijst wat dit in de praktijk betekent. Worden hiermee de praktijken van gebedsgenezers zoals Tom de Wal ook verboden?

Het wetsvoorstel is inmiddels al bijna vier jaar oud, maar nu is het zover: de wet strafbaarstelling conversiehandelingen is goedgekeurd. In september 2025 kwam het voorstel, na enkele aanpassingen, door de Tweede Kamer en dinsdag dus ook door de Eerste Kamer. In een hoofdelijke stemming stemden 57 senatoren voor en 15 tegen het wetsvoorstel. 'Pray the gay away'

Alleen het op een indringende of stelselmatige manier onderdrukken of veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit wordt strafbaar. Mensen die de fout ingaan, riskeren flinke boetes of twee jaar gevangenisstraf. Gesprekken over geaardheid die religieuze leiders of jeugdwerkers af en toe hebben met iemand, zijn niet strafbaar. Ook ouders die vragen stellen aan hun kind over seksuele gevoelens, doen niets strafbaars. Frank Bosman, cultuurtheoloog aan Tilburg University, denkt dat de wet in de praktijk lastig te handhaven is. Volgens hem is het niet zo zwart-wit. "Er ligt een ingewikkelde grens tussen bidden dat God je laat zijn wie je volgens God mag zijn, waar vaak een impliciete heteroseksuele gedachte onder zit. En een actieve gebedscampagne om iemand van een ‘zondige’ seksualiteit af te helpen. 'Pray the gay away', letterlijk. Daar zit een groot verschil tussen."

Stelselmatig

Nu de wet is aangenomen, is het uiteindelijk per geval aan een rechter om te beoordelen of iets een conversiebehandeling is. "Wanneer is iets homogenezing? Ga dat maar eens definiëren", stelt Bosman. Dan rijst ook de vraag wanneer iets stelselmatig is. "Is daarvan sprake als er elke week wordt gebeden voor mensen om te genezen van homoseksuele neigingen?", vraagt Bosman zich af.

Wat zegt Tom de Wal over homogenezing?

Gebedsgenezer Tom de Wal zegt zelf niet aan homogenezing te doen en hier nooit voor te bidden. Toch was dit eerder aanleiding voor lhbtiq+-belangenorganisaties om een stokje te steken voor zijn bijeenkomsten in Eindhoven en Tilburg. De Wal spreekt in voorbereidingsvideo’s die bezoekers voorafgaand aan een bevrijdingsdienst moeten bekijken over ‘demonen’ waarvan hij je in naam van God zou kunnen 'bevrijden'. Een van die demonen is seksuele onreinheid, en daar valt volgens De Wal ook homoseksualiteit onder.

Bewoording

Naast de lastige definitie speelt ook vrijheid van godsdienst een rol. "Ik vraag me af of je dit wetsartikel kunt inzetten tegen gebedsgenezing in religieuze context, zoals bij Tom de Wal en andere gebedsgenezers. Ik weet niet of dat standhoudt bij de rechter." Ook de manier waarop gebedsgenezers te werk gaan, maakt het volgens Bosman lastig. "Een gebedsgenezer zal niet zeggen: 'Ik ga hem of haar genezen van homoseksuele neigingen.' Dat gebeurt vaak op een impliciete manier, met termen als 'onzuiverheden wegbidden', 'demonen wegnemen', 'een kuis leven leiden' of andere soortgelijke formuleringen." Signaal

Toch is Bosman ook positief over de nieuwe wet. "Het is in ieder geval een signaal aan de samenleving: iemand met een homoseksuele voorkeur mag in vrijheid en vrede een eigen leven leiden. Dat is heel belangrijk." Bosman denkt dat de wet zeker kan helpen om conversietherapie te stoppen. "Als iemand een bordje op de deur hangt met 'psycholoog en conversietherapeut', dan kan daar waarschijnlijk wel tegen worden opgetreden. Maar dan hebben we het niet over gebedsgenezing à la Tom de Wal. Dat wordt moeilijk.”

In de podcast Op Hoop van Zegen, duiken journalisten van Omroep Brabant in de religieuze organisatie van Tom de Wal, Frontrunners Ministries. Luister hier: