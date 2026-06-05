Brabantse energievoorziening wordt duurzamer, kernenergie nog ter discussie
In 2050 moet de energievoorziening in Brabant klimaatneutraal zijn. Daarvoor moeten flinke stappen worden gezet. Om die te zetten, hebben Provinciale Staten vrijdag het Energieperspectief 2050 aangenomen. Daarin wordt de koers uitgezet voor het Brabants energiesysteem van de toekomst. Wind- en zonne-energie krijgen daarin een grote rol, net als waterstof en warmte. In beperkte mate wordt ook naar kernenergie gekeken, al zijn de meningen onder politici nog verdeeld over de grootte van die rol.
In januari dit jaar al presenteerde energiegedeputeerde Bas Maes (SP) de nieuwe koers al. Als belangrijkste benoemde hij toen het uitbreiden en verzwaren van het overbelaste elektriciteitsnet en het inzetten op een energiemix van zon, wind, waterstof en warmte.
Zijn plannen werden grotendeels goedgekeurd door Provinciale Staten. Op enkele punten wensten partijen de koers van de gedeputeerde bij te sturen.
Bijsturen
Zo wilden SP, GroenLinks, PvdA en D66 dat een mogelijke lening van het Nationaal Warmtefonds, die de provincie momenteel verkent, als concrete maatregel in het Energieperspectief kan worden opgenomen.
Met dat geld wil de provincie leningen uitgeven om woningen te verduurzamen met bijvoorbeeld isolatie, zonnepanelen of warmtepompen. De linkse partijen wilden op deze manier afspraken over woningverduurzaming vastleggen.
Een ruime meerderheid van Provinciale Staten stemde ook voor een voorstel om lokale initiatieven te ondersteunen, zoals energiegemeenschappen en energiedelen.
Een voorstel van CDA en D66 om een burgerberaad te organiseren strandde al voor de stemming. Die partijen wilden dat graag, maar gedeputeerde Maes vond dat niet het juiste middel. Hij wees op de kosten en op het gegeven dat het beleid al loopt. "Een burgerberaad levert dan teleurstelling op", zei hij. Bovendien zijn al duizenden Brabanders betrokken bij het Energieperspectief, onder meer met digitale vragenlijsten. D66 en CDA trokken hun voorstel later op de avond in.
Groen gas van mest
Onder meer Lokaal Brabant, BBB, ChristenUnie-SGP en CDA vonden dat er nog niet genoeg wordt gedaan met groen gas. Dat wordt onder meer gemaakt van mest uit de veehouderij.
De gedeputeerde ziet groen gas als een klein onderdeel van de energievoorziening en is 'bewust geen drager', mede om te voorkomen dat de productie van groen gas de vraag naar mest doet toenemen. Brabant kampt al met de gevolgen van een forse veestapel en de hoeveelheden mest die daarmee gepaard gaan.
Op initiatief van Lokaal Brabant, VVD en 50PLUS moet Maes nu alsnog aan de slag om groen gas 'nadrukkelijker te positioneren als bouwsteen'.
Kernenergie
Van uiterst-rechtse partijen JA21en PVV was er weinig enthousiasme over de duurzame plannen. Zij vinden zon- en windstroom te onvoorspelbaar, zeker in de winter, en te duur en geven daarom de voorkeur aan kernenergie. Tot daar genoeg van beschikbaar is, moet Brabant vooral fossiele energie blijven gebruiken, vinden deze partijen.
BBB en ChristenUnie-SGP deden een voorstel om leveringszekerheid in de winter maanden (als de zon minder schijnt) verder uit te werken, dat op een meerderheid kon rekenen. Van de partijen moet er meer aandacht naar manieren om duurzaam opgewekte energie op te slaan, bijvoorbeeld door er waterstof mee te produceren.
Over de rol van kernenergie in de energiekoers was vrijdag meer discussie, ook binnen de coalitie. De VVD en Lokaal Brabant deden een voorstel voor meer onderzoek naar kernenergie samen met Volt, 50PLUS en JA21, genoeg voor een meerderheid. Deze partijen zien vooral heil in kleine kernreactoren.
Dat terwijl coalitiepartners GroenLinks, PvdA, SP en D66 juist niet teveel geld en tijd willen steken in kernenergie. Net als de gedeputeerde vinden zij dat het Rijk eerst aan zet is en Brabant pas eventueel aan moet haken als de kleine kernreactoren verder zijn ontwikkeld.