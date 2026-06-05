Brabantse energievoorziening wordt duurzamer, kernenergie nog ter discussie

In 2050 moet de energievoorziening in Brabant klimaatneutraal zijn. Daarvoor moeten flinke stappen worden gezet. Om die te zetten, hebben Provinciale Staten vrijdag het Energieperspectief 2050 aangenomen. Daarin wordt de koers uitgezet voor het Brabants energiesysteem van de toekomst. Wind- en zonne-energie krijgen daarin een grote rol, net als waterstof en warmte. In beperkte mate wordt ook naar kernenergie gekeken, al zijn de meningen onder politici nog verdeeld over de grootte van die rol.

In januari dit jaar al presenteerde energiegedeputeerde Bas Maes (SP) de nieuwe koers al. Als belangrijkste benoemde hij toen het uitbreiden en verzwaren van het overbelaste elektriciteitsnet en het inzetten op een energiemix van zon, wind, waterstof en warmte. Zijn plannen werden grotendeels goedgekeurd door Provinciale Staten. Op enkele punten wensten partijen de koers van de gedeputeerde bij te sturen. Bijsturen

Zo wilden SP, GroenLinks, PvdA en D66 dat een mogelijke lening van het Nationaal Warmtefonds, die de provincie momenteel verkent, als concrete maatregel in het Energieperspectief kan worden opgenomen. Met dat geld wil de provincie leningen uitgeven om woningen te verduurzamen met bijvoorbeeld isolatie, zonnepanelen of warmtepompen. De linkse partijen wilden op deze manier afspraken over woningverduurzaming vastleggen. Een ruime meerderheid van Provinciale Staten stemde ook voor een voorstel om lokale initiatieven te ondersteunen, zoals energiegemeenschappen en energiedelen.