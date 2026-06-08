Inspectie grijpt in bij Waalwijkse zorgaanbieder op asielzoekerscentra

All Care 4 All uit Waalwijk staat onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De zorgaanbieder, die wijkverpleging levert op asielzoekerscentra in Budel, Gilze, Eindhoven en Oisterwijk, voldoet volgens de inspectie niet aan de normen voor goede en veilige zorg. Het bedrijf krijgt vijf maanden de tijd om orde op zaken te stellen.

De inspectie bezocht All Care 4 All op 17 maart van dit jaar. Eerder, in oktober 2024 en augustus 2025, kreeg het bedrijf al te horen dat verbeteringen nodig waren. Bij de laatste controle bleek dat die onvoldoende waren doorgevoerd. Volgens de IGJ schiet vooral de deskundigheid en begeleiding van zorgverleners tekort. Medewerkers houden volgens de inspectie onvoldoende rekening met lichamelijke en psychische klachten die kunnen voortkomen uit traumatische ervaringen van bewoners van asielzoekerscentra.

Ook de registratie van incidenten laat te wensen over. Medewerkers melden (bijna-)incidenten onvoldoende, waardoor het bedrijf onvoldoende zicht heeft op wat er misgaat. Daarnaast worden medicijnen niet altijd volgens de geldende richtlijnen verstrekt. Dat brengt risico's met zich mee voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Aanwijzing

Op het moment van de inspectie werkten twaalf zorgverleners voor het bedrijf: vier in loondienst, vier leerlingen en vier zzp'ers. Twee van de vier medewerkers in loondienst beschikken volgens de inspectie niet over een erkend diploma. De inspectie heeft er onvoldoende vertrouwen in dat All Care 4 All de problemen zonder toezicht kan oplossen. Daarom heeft de zorgaanbieder een zogenoemde aanwijzing gekregen. Uiterlijk 23 oktober moeten de tekortkomingen zijn verholpen. Verdere maatregelen

Als het bedrijf de verbeteringen op tijd doorvoert, wordt het verscherpt toezicht opgeheven. Gebeurt dat niet, dan kan de inspectie verdere maatregelen nemen. Zo kan een verbod volgen op het aannemen van nieuwe cliënten. De inspectie greep afgelopen jaar vaker in bij Brabantse zorgaanbieders. Balans Thuiszorg in Oosterhout kreeg vorige maand nog een aanwijzing, Hasman Helpende Hand in Tilburg stopte na een waarschuwing van de inspectie, net als Goed en Welzorg Thuis en Pera Zorg uit Eindhoven.