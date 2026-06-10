Na roerige weken verlaat Pierre camperplaats in Oss: 'Het was hectisch'

Dankzij een nieuw slot op zijn camper was het dinsdagavond dan echt zover: Pierre verliet samen met zijn Mechelse herders Bar en Boos camperplaats De Rusheuvel in Oss. Door onrust na een dodelijk bijtincident met een van zijn honden wilde hij eigenlijk vorige week al vertrekken. "Het was hectisch", blikt hij terug.

Accu's kapot en sleutel kwijt Pierre was van plan om vorige week vrijdag of zaterdag de camperplaats te verlaten, waar hij langer verbleef dan is toegestaan. Zijn vertrek moest worden uitgesteld, want zijn accu's waren kapot en zijn autosleutel was nergens te bekennen.

Pierre kwam in opspraak nadat zijn hond Bar hondje Kiki doodbeet op de camperplaats. Het incident schokte de buurt en het Oekraïense gezin dat hun hondje Kiki verloor. De buurt zou al langer last hebben van Pierres honden.

Ondanks dat de accu's snel waren geregeld, bleef de sleutel spoorloos. Pierre zegt dat een kennis hem dinsdag te hulp is geschoten. "Die heeft het slot vervangen", zegt de camperaar. "Hij heeft een kwartier gesleuteld en toen was het voor de bakker." Even later startte de motor en reed hij samen met Bar en Boos weg uit Oss.

De camperaar kijkt woensdagochtend terug op een hectische tijd. Hij kwam in de media na het bijtincident, de lokale politiek stelde hier vragen over en de gemeente legde een aanlijn- en muilkorfgebod op voor zijn honden. Oss laat weten ook 'moeite te hebben gestoken' in zijn vertrek. Wat de gemeente precies heeft gedaan, kan de woordvoerder niet toelichten.

'Dankbaar'

Naast de ophef kijkt Pierre ook terug op de steun die hij heeft gekregen. Zo kwamen afgelopen weekend mensen bij hem langs om spullen voor zijn honden te brengen. "Ik ben alle mensen dankbaar die ik niet ken, of half ken, die mij heel hard hebben geholpen."

Pierre gaat nu richting Duitsland en heeft Hongarije als einddoel. Eerst stopt hij nog bij een minicamping. "Daar ga ik mijn camper aan de buitenkant pimpen. Die ga ik roze schilderen."