Verdachte van doden jeugdtrainer Berghem blijft negentig dagen langer vast

De 35-jarige man uit Oss die werd aangehouden na de dood van de 47-jarige Bas van Lanen uit Berghem blijft negentig dagen langer vastzitten. De jeugdtrainer uit Berghem werd op 29 mei levenloos gevonden in een sloot in het buitengebied van Herpen.

De verdenking is het doden van het slachtoffer, maar een definitieve tenlastelegging zal er pas zijn tegen de tijd dat de zaak inhoudelijk behandeld wordt, liet het Openbaar Ministerie eerder weten aan Dtv Nieuws .

Het is de tweede keer dat een rechter het voorarrest van de man verlengt. Van Lanen werd waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht.

Tbs met maatregelen

De Ossenaar kreeg eerder tbs opgelegd, omdat hij iemand met een groot vleesmes wilde neersteken op het station in het Gelderse Ede. Hij zou toen stemmen in zijn hoofd hebben gehoord die hem tot de daad dreven. Bij zijn aanhouding schold hij ook agenten uit.

De man werd in die zaak volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. "Door hallucinaties lukt het verdachte niet altijd de wereld om zich heen goed te begrijpen, waardoor die wereld door hem als bedreigend wordt ervaren", stelde de rechter destijds in het vonnis.

De verdachte kreeg tbs met voorwaarden, wat betekent dat iemand onder voorwaarden op vrije voet blijft en niet opgenomen hoeft te worden in een tbs-kliniek. Op het moment van zijn aanhouding in verband met de dood van Van Lanen was deze maatregel nog van kracht.

Afscheid

Afgelopen maandag namen ruim driehonderd mensen afscheid van de 47-jarige jeugdtrainer van Berghem Sport. De rouwwagen maakte een ronde over de parkeerplaats van de voetbalclub. "De opkomst was groot", zei voorzitter Danny Van den Heuvel eerder tegen Omroep Brabant. "Kinderen, volwassenen, ouderen: het leeft in het hele dorp. De impact van wat er gebeurd is, is niet alleen bij onze vereniging groot, maar in heel Berghem."

Ook burgemeester Froukje de Jonge van de gemeente Oss reageerde eerder aangeslagen op het overlijden van Van Lanen. "Er is veel verdriet en ongeloof", zei ze. "Berghem is een heel hechte gemeenschap. Mensen kennen elkaar, delen dingen en bouwen een leven op met elkaar. Als iemand zo abrupt en zinloos wegvalt, raakt dat natuurlijk veel mensen."