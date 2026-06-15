Toch zangers bij WK-feest en pleegvaders veroordeeld: dit gebeurde vandaag

Ondanks een verbod van de burgemeester doken er toch artiesten op in de Bredase wijk Tuinzigt en uitspraak in misbruikzaak pleegkinderen: dit zijn de vijf verhalen die je vandaag gelezen moet hebben.

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De Europese Unie mengt zich in de jacht op drugsbaron 'Bolle Jos' Leijdekkers uit Breda. De kwestie staat deze week zelfs op de agenda tijdens een EU-top in Brussel. Nederland en België willen dat de EU Sierra Leone onder druk zet om mee te werken aan uitlevering van de crimineel, die zich daar verschanst heeft in kringen van de president. De totale celstraf voor Leijdekkers loopt inmiddels op tot 81 jaar in Nederland en België. Lees hier het volledige verhaal.

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Twee mannen uit Den Bosch zijn veroordeeld tot 502 dagen cel voor seksueel misbruik van hun pleegzoons en hun hond. Steven van H. en Mattias T. (beide 33) misbruikten twee jongens van 7 en 10 jaar die een paar weekenden per maand bij hen logeerden. Het tweetal maakte foto's en filmpjes van het misbruik en had 1700 afbeeldingen met kinderporno in bezit. De politie kwam hen op het spoor via een justitiemedewerker uit Doetinchem die zelf meer dan 46.000 kinderpornofotos bezat.

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Carl Hoefkens lijkt mogelijk alsnog te vertrekken bij NAC Breda, ondanks dat hij kort na de degradatie nog aangaf door te willen bij de club. De Belgische trainer staat volgens media in zijn thuisland in de belangstelling van OH Leuven. Tijdens het degradatieduel waren er al kritische geluiden richting Hoefkens te horen in het stadion. Omdat hij nog een doorlopend contract heeft bij NAC, ligt een eventuele vergoeding voor de club voor de hand. Lees het verhaal hier.

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Er is nog meer sportnieuws. Het Nederlands elftal is niet verder gekomen dan een 2-2 gelijkspel tijdens de eerste poulewedstrijd op het WK voetbal tegen Japan. Bredanaar Virgil van Dijk opende in de 51e minuut de score met een kopbal, en Crysencio Summerville leek Oranje in de 64e minuut de overwinning te bezorgen. Maar Japan redde in de 88e minuut nog een punt. Zaterdag speelt Oranje tegen Zweden. Hier lees je een analyse.

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Tot slot. Zondagavond zijn er toch artiesten opgetreden bij een evenement in de Bredase wijk Tuinzigt, ondanks een verbod van de burgemeester. Ongeveer tweehonderd mensen waren aanwezig toen een of meerdere artiesten optraden vanaf een klein dakje boven de ingang van een woning. De gemeente had de organisatie een preventieve dwangsom van 25.000 euro opgelegd omdat de optredens niet binnen de vergunning pasten. Organisator Christian de Leij benadrukt dat de zangers vanuit een woning hebben opgetreden en niet op het terrein zelf. Lees hier het hele verhaal.