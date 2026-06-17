Nicol Kremers in hoger beroep tegen boete van 90.000 euro aan Peter Gillis

Nicol Kremers gaat in hoger beroep tegen de boete van 90.000 euro die ze aan haar ex-partner Peter Gillis moet betalen. Dat bevestigt haar advocaat Sébas Diekstra aan Omroep Brabant.

Volgens Diekstra is de situatie inmiddels veranderd, omdat Gillis in mei van dit jaar strafrechtelijk is veroordeeld voor de mishandeling van Kremers. “Waar het ten tijde van de procedure over de geheimhoudingsovereenkomst nog ging om beschuldigingen en een aangifte van mishandeling, heeft de rechtbank inmiddels vastgesteld dat cliënte daadwerkelijk door haar toenmalige partner is mishandeld”, zegt hij.

De boete werd Kremers in augustus vorig jaar opgelegd in een civiele zaak. Volgens de rechtbank in Den Bosch had ze negen keer een geheimhoudingsovereenkomst met Gillis overtreden. Per overtreding moest ze 10.000 euro betalen.

Volgens de advocaat is dat relevant, omdat de geheimhoudingsovereenkomst ook ging over het delen van haar verhaal over wat er binnen de relatie is gebeurd. “Het is daarom goed dat het gerechtshof zich opnieuw over deze kwestie zal buigen.”

Taakstraf voor Gillis

Peter Gillis werd in mei veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur voor de mishandeling van Kremers. Eén van de mishandelingen waarvan hij werd beschuldigd, kon volgens de rechter worden bewezen. Voor de andere incidenten vond de rechtbank het bewijs onvoldoende.

De zaak tussen Kremers en Gillis loopt al jaren. Het stel ging in 2023 officieel uit elkaar. Ze spraken toen af dat ze in het openbaar niets negatiefs over elkaar zouden zeggen. Volgens Gillis schond Kremers die afspraak door in de media details te delen over mogelijk huiselijk geweld.

Gillis eiste daarom eerder ruim 2,3 miljoen euro van zijn ex. De rechtbank noemde dat bedrag ‘buitensporig’ en wees uiteindelijk 90.000 euro toe.