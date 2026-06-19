Opluchting om tbs-opname Corné H., maar zorgen over ‘vastgelopen systeem’

De advocaten van Corné H. zijn opgelucht dat hun cliënt eindelijk in de Van Mesdagkliniek zit voor een tbs-behandeling. Maar hoe dat is gegaan, baart hen zorgen. Volgens Jan-Jesse Lieftink en Petra Breukink laat deze zaak zien dat niet alleen wachtlijsten een probleem zijn, maar dat de hele tbs-keten vastzit. "Problemen versterken elkaar", vindt Lieftink.

“Het is natuurlijk goed dat H. nu de behandeling krijgt die hij nodig heeft”, zegt Lieftink. “Maar de weg ernaartoe laat zien dat er veel misgaat.” H., die in december drie medewerkers van de gevangenis in Vught gijzelde en eerder medewerkers van een café in Ede, zat lange tijd vast in de PI zonder passende zorg. Zijn advocaten vochten maanden om hem geplaatst te krijgen. Daarbij kregen ze te maken met veel verschillende partijen.

'Iedereen eigen belang'

Volgens Lieftink zit daar meteen het probleem. In de zaak van H. waren onder meer het Openbaar Ministerie, de gevangenis, het ministerie en een aantal tbs-klinieken betrokken. “Als je kijkt naar hoe die samenwerking is gegaan, dan is dat niet al te best geweest”, zegt hij.

Volgens Lieftink en Breukink kijkt elke partij vooral naar het eigen belang. “Het Openbaar Ministerie wil bijvoorbeeld vervolgen, een kliniek heeft eigen regels en de gevangenis zegt dat iemand daar ook behandeld kan worden. Alles bij elkaar zorgt dat juist voor vertraging", zegt Lieftink. Daardoor duurde het lang voordat er een oplossing kwam, terwijl veel partijen het erover eens waren dat H. in een tbs-kliniek thuishoorde.

De advocaat vertelde vorige week in het programma VRIJDAG van Omroep Brabant dat H. onvoorspelbaar is. Dat komt door autisme, PTSS en persoonlijkheidsproblematiek. H. kreeg tijdens het schillen van een peer in de gevangenis in Vught stemmen in zijn hoofd en overmeesterde het personeel met een schilmesje.

'Probleem in hele keten'

De advocaten benadrukken dat het probleem veel groter is dan alleen de wachtlijst voor tbs-plekken. Volgens hen zit de hele keten vast: van instroom tot doorstroom tot uitstroom. “Het gaat niet alleen om mensen die wachten om binnen te komen”, zegt Lieftink. “Ook binnen de klinieken en daarna loopt het vast.”