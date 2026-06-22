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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Drukke ochtendspits door klapband en wegafsluiting | Arrestatieteam doet invallen in Veldhoven, zeker een aanhouding

Vandaag om 07:57

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

07:57

Drukke ochtendspits door klapband en wegafsluiting

De maandagochtend begint voor veel Brabanders met stilstaan, langzaam rijden en daarna weer stilstaan. Door een vrachtwagen met een klapband loopt de vertraging op de A59 richting Den Bosch op tot ruim drie kwartier. Ook op andere wegen is het flink aanschuiven.

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06:49

Arrestatieteam doet invallen in Veldhoven, zeker een aanhouding

Op zeker twee adressen in Veldhoven heeft de politie maandagochtend vroeg invallen gedaan. Zeker een man is geboeid meegenomen. 

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05:56

Auto naast huis brandt uit, vuur slaat niet over naar woning

Een auto is zondagnacht uitgebrand op de oprit bij een huis aan de Jacob Jordaensstraat in Bergen op Zoom. Het vuur werd rond kwart voor drie 's nachts ontdekt.  

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05:50

Brand verwoest geparkeerde auto in Berghem

Een geparkeerde auto is zondagnacht uitgebrand aan de Julianastraat in Berghem. Het vuur werd rond halftwee 's nachts ontdekt. 

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05:42

Onderzoek na melding schoten in Bergen op Zoom, kogelinslag bij huis

De politie doet onderzoek in de omgeving van het Zilverschoonplein in Bergen op Zoom na een melding dat daar rond een uur zondagnacht schoten te horen waren. Er is ook een kogelinslag in een huis ontdekt. 

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