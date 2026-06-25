LIVE 112-nieuws | Auto vliegt over de kop in Valkenswaard, bestuurder gewond | Auto's botsen op elkaar op snelweg bij Mierlo, slachtoffer naar ziekenhuis

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11:36 Auto vliegt over de kop in Valkenswaard, bestuurder gewond Een auto is donderdagochtend over de kop gevlogen op de Westparallel in Valkenswaard. De bestuurder raakte gewond. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Lees verder