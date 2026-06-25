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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Auto vliegt over de kop in Valkenswaard, bestuurder gewond | Auto's botsen op elkaar op snelweg bij Mierlo, slachtoffer naar ziekenhuis

Vandaag om 11:36

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

11:36

Auto vliegt over de kop in Valkenswaard, bestuurder gewond

Een auto is donderdagochtend over de kop gevlogen op de Westparallel in Valkenswaard. De bestuurder raakte gewond. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. 

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11:23

Auto's botsen op elkaar op snelweg bij Mierlo, slachtoffer naar ziekenhuis

Twee auto's zijn donderdagochtend op elkaar gebotst op de A67 bij Mierlo. Een inzittende van de achterste auto raakte bij het ongeval gewond. 

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