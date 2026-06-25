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LIVE 112-nieuws | Auto vliegt over de kop in Valkenswaard, bestuurder gewond | Auto's botsen op elkaar op snelweg bij Mierlo, slachtoffer naar ziekenhuis
Vandaag om 11:36
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Liveblog
11:36
Auto vliegt over de kop in Valkenswaard, bestuurder gewond
Een auto is donderdagochtend over de kop gevlogen op de Westparallel in Valkenswaard. De bestuurder raakte gewond. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
11:23
Auto's botsen op elkaar op snelweg bij Mierlo, slachtoffer naar ziekenhuis
Twee auto's zijn donderdagochtend op elkaar gebotst op de A67 bij Mierlo. Een inzittende van de achterste auto raakte bij het ongeval gewond.
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