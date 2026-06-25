Hitteblog | Rond tien uur al tropische temperaturen, let op je huisdier
De temperaturen beginnen weer op te lopen: donderdagochtend voelt het al tropisch aan. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de hitte en alles wat daarbij komt kijken.
Liveblog
Ook zaterdag code oranje
Voor Brabant geldt tot en met zaterdag code oranje voor extreme hitte. De combinatie van hoge luchtvochtigheid en temperaturen zorgt voor een hoge maximale hittekracht tussen 9-10.
Meer weten over hittekracht? Lees dan het artikel hieronder:
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Warme tropennacht
Heb jij een beetje kunnen slapen vannacht? Want het was een echte tropennacht: de temperatuur in onze provincie kwam niet onder de 20 graden, meldt het KNMI. Om van een tropennacht te kunnen spreken, moet de minimumtemperatuur in een periode van 24 uur boven 20 graden blijven.
'Verkoeling' in de Albert Heijn
In de Albert Heijn in Goirle kwam woensdag het water uit het plafond naar beneden door een lekkage. Sommige mensen zagen er wel de voordelen van in: gratis verkoeling!
Voorkom oververhitting bij je huisdier
Veel diereneigenaren herkennen de eerste signalen van oververhitting bij hun huisdier niet, zegt Stichting Dierenlot. De stichting waarschuwt daarom om met dit weer je dier extra goed in de gaten te houden en bij twijfel de dierenarts te bellen.
Nog even tropische dagen, verkoeling in aantocht
Wie niet van het warme weer houdt, moet nog even volhouden. Verkoeling is onderweg, zegt weerman Floris Lafeber. Maandag wordt het 'maar' 21 tot 24 graden.
Voordat het zover is, moeten we eerst nog even wat flink hete dagen doorkomen. Ook donderdag wordt het zweten. "De temperatuur gaat als een raket de lucht in", vertelt de Weerplaza-weerman. "Rond tien uur zijn er al tropische temperaturen in heel de provincie van 30 graden of meer. Uiteindelijk komt het vanmiddag op een zeer uitonderlijk waarde tussen de 33 en 36 graden uit."