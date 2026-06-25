Hitteblog | Rond tien uur al tropische temperaturen, let op je huisdier

09:30

Wie niet van het warme weer houdt, moet nog even volhouden. Verkoeling is onderweg, zegt weerman Floris Lafeber. Maandag wordt het 'maar' 21 tot 24 graden.

Voordat het zover is, moeten we eerst nog even wat flink hete dagen doorkomen. Ook donderdag wordt het zweten. "De temperatuur gaat als een raket de lucht in", vertelt de Weerplaza-weerman. "Rond tien uur zijn er al tropische temperaturen in heel de provincie van 30 graden of meer. Uiteindelijk komt het vanmiddag op een zeer uitonderlijk waarde tussen de 33 en 36 graden uit."

Lees hier het hele weerbericht.