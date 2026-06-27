LIVE Hitteblog | Code rood in Brabant, weekmarkt in Helmond gaat door

09:41

Waar veel markten niet doorgaan, zoals in Den Bosch, kunnen bezoekers van de Helmondse weekmarkt wel hun slag slaan. Wel begint de markt een uur eerder en stopt deze vroeger.

Vanaf half 8 konden bezoekers al hun boodschappen gaan doen. Wel stopt de markt een uur eerder. Niet om drie uur maar om twee uur.

De marktkooplieden trakteren hun klanten op een gratis ijsje voor verkoeling.