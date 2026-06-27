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LIVE Hitteblog | Code rood in Brabant, weekmarkt in Helmond gaat door
Vandaag om 09:18 • Aangepast vandaag om 09:42
Na een extreem warme vrijdag, schiet de temperatuur vandaag ook weer omhoog. In heel de provincie geldt code rood en veel evenementen zijn afgelast. Gaan we het record van 40,7 graden verbreken? In dit liveblog houden we je op de hoogte van hoe de dag verloopt en welke gevolgen de extreme hitte heeft in Brabant.
Liveblog
09:41
Weekmarkt Helmond gaat door, gratis ijsjes voor verkoeling
Waar veel markten niet doorgaan, zoals in Den Bosch, kunnen bezoekers van de Helmondse weekmarkt wel hun slag slaan. Wel begint de markt een uur eerder en stopt deze vroeger.
Vanaf half 8 konden bezoekers al hun boodschappen gaan doen. Wel stopt de markt een uur eerder. Niet om drie uur maar om twee uur.
De marktkooplieden trakteren hun klanten op een gratis ijsje voor verkoeling.
09:42
Afkoelen en hydrateren in de supermarkt: ‘Nog een keer boodschappen doen'
De beste plek om even af te koelen is misschien wel de supermarkt. Terwijl het buiten 38 graden is, is het in de Jumbo in Schijndel 22 graden. De supermarktmanager ziet dat mensen meerdere keren per dag langskomen om even af te koelen. En iedereen krijgt een gratis drankje. “Het is belangrijk om goed te hydrateren.”
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