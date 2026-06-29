Festivals afgelast door hitte: wie betaalt de rekening?

Code rood zette dit weekend een streep door veel festivals in Brabant. Voor organisatoren is dat niet alleen een flinke teleurstelling, maar ook een financiële klap: veel kosten waren al gemaakt en niet iedereen is verzekerd tegen dit soort weersomstandigheden.

Inmiddels zijn de temperaturen iets aangenamer, maar vrijdag en zaterdag gold in Brabant volop code rood. Daardoor werden veel evenementen in de provincie afgelast. En dat heeft grote gevolgen voor organisatoren van festivals: “Ik denk dat veel organisaties enorm balen, want zoiets als dit verwacht je niet”, zegt Willem Westermann, directeur van de Vereniging van Evenementenmakers. Kort van tevoren afgelast

Volgens hem zijn de afgelastingen van het weekend een financiële domper voor veel festivalorganisaties, vooral omdat donderdagmiddag pas code rood werd afgegeven. “Als een evenement zo kort van tevoren wordt geannuleerd, zijn de kosten allang gemaakt. En het geld dat je ermee verdiend hebt, ben je ook kwijt, want bezoekers krijgen vaak hun geld terug voor de kaartjes die ze niet meer kunnen gebruiken”, vertelt hij.

Weer niet verzekerd

Festivalorganisatoren kunnen zich wel verzekeren voor deze risico’s. Het is niet verplicht, maar de meeste organisaties kiezen toch voor een annuleringsverzekering. “Al kiest niet iedereen voor extra pakketten naast de standaardpolis,” zegt Westermann. En dat terwijl weersomstandigheden wel vaak buiten de standaardverzekering vallen.

“Het kan interessanter zijn om 50.000 euro extra uit te geven aan het terrein, dan je volledig te verzekeren voor weersomstandigheden.”

“Je ziet dat organisatoren er dan toch soms voor kiezen om dat risico te nemen. Het kan interessanter zijn om 50.000 euro extra uit te geven aan het terrein, om dat bijvoorbeeld beter bestand te maken tegen regen, dan je verzekering uit te breiden." Daardoor zullen veel organisatoren nu zelf moeten opdraaien voor de kosten. "Temperaturen van 40 graden en code rood ziet niemand aankomen, dus ik denk dat veel festivals nu enorm balen.” Aan de andere kant kan het weeralarm er achteraf juist voor zorgen dat organisaties kosten terug kunnen krijgen bij verzekeraars. Code rood valt onder extreme weersomstandigheden en kan daarom bij de verzekering onder ‘overmacht’ vallen. In dat geval biedt de standaard verzekering wél dekking. De gevolgen van code rood

Volgens de festivaldirecteur zouden er ook meer festivals zijn afgelast omdat er code rood is afgegeven. “Je ziet toch dat de overheid met de code rood aandrong om grote evenementen af te lasten en zo min mogelijk naar buiten te gaan. Dat zal voor veel organisatoren wel de reden zijn geweest om het af te blazen,” vertelt hij.

“Je loopt altijd risico’s, die moet je incalculeren.”