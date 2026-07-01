Natuurbranden in Brabant, Defensie deed 'niks strafbaars'

Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor strafbare feiten bij de grote natuurbranden op defensieterreinen eind april. Dat maakte de Marechaussee, onderdeel van de krijgsmacht, woensdagmiddag bekend na onderzoek naar de branden. Na militaire oefeningen braken grote branden uit op de Weerterheide en de Oirschotse Heide.

De schade door de natuurbranden was enorm. Ook op de Ederheide, een heidegebied in Gelderland, brak eind april brand uit na een defensieoefening. De oefeningen werden kort stilgelegd, maar zijn inmiddels hervat.

Volgens het feitenonderzoek hadden de betrokken eenheden de oefeningen correct aangevraagd en beschikten zij over de vereiste toestemmingen.

Dinsdag maakte Defensie bekend dat ze de regels aanscherpt voor oefenen bij grote droogte als er een verhoogd risico op natuurbranden is. Het ministerie besloot het protocol opnieuw te bekijken nadat eind april verschillende natuurbranden waren uitgebroken tijdens oefeningen, onder meer dus die in Brabant.