Natuurbranden in Brabant, Defensie deed 'niks strafbaars'
Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor strafbare feiten bij de grote natuurbranden op defensieterreinen eind april. Dat maakte de Marechaussee, onderdeel van de krijgsmacht, woensdagmiddag bekend na onderzoek naar de branden. Na militaire oefeningen braken grote branden uit op de Weerterheide en de Oirschotse Heide.
De schade door de natuurbranden was enorm. Ook op de Ederheide, een heidegebied in Gelderland, brak eind april brand uit na een defensieoefening. De oefeningen werden kort stilgelegd, maar zijn inmiddels hervat.
Volgens het feitenonderzoek hadden de betrokken eenheden de oefeningen correct aangevraagd en beschikten zij over de vereiste toestemmingen.
Dinsdag maakte Defensie bekend dat ze de regels aanscherpt voor oefenen bij grote droogte als er een verhoogd risico op natuurbranden is. Het ministerie besloot het protocol opnieuw te bekijken nadat eind april verschillende natuurbranden waren uitgebroken tijdens oefeningen, onder meer dus die in Brabant.
Bosbrand in Brabant
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Weerterheide en de Oirschotse Heide
Op de Weerterheide in Limburg brak op 30 april een grote brand uit, die al snel de Brabantse grens overstak. Volgens het onderzoek is deze brand ontstaan door het gebruik van een flitsgranaat tijdens een militaire oefening. Door de droogte en de wind sloeg het vuur over naar de omliggende begroeiing.
Bij de brand op de Oirschotse Heide, eveneens op 30 april, was een oefening met een Chinook-helikopter betrokken. Dat vertelden getuigen destijds al tegen Omroep Brabant. Volgens het feitenonderzoek zijn de hitte van de motoren en de neerwaartse luchtstroom van de rotorbladen niet de oorzaak van de brand geweest. Wat de exacte oorzaak wel was, kon in het onderzoek niet met zekerheid worden vastgesteld.
Voor beide branden zijn geen aanwijzingen gevonden voor strafbare feiten. Het onderzoek is daarmee afgerond.
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