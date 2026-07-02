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LIVE 112-nieuws | Groot alarm na rook en brandlucht in Museum De Roos | Overval op hotel in Helmond: man bedreigt medewerker met wapen
Vandaag om 05:56
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Liveblog
05:56
Groot alarm na rook en brandlucht in Museum De Roos
De brandweer is woensdagavond rond elf uur uitgerukt na een melding van een binnenbrand in Museum De Roos in Geertruidenberg. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit naar het museum op De Markt.
05:42
Overval op hotel in Helmond: man bedreigt medewerker met wapen
In de nacht van woensdag op donderdag is een gewapende overval gepleegd op het Golden Tulip Hotel aan de Steenweg in Helmond. Een medewerker stond buiten bij het hotel toen hij plots door een gewapende man bedreigd werd. Dat meldt de politie op X.
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