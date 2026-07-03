LIVE 112-nieuws | Brand bij autobedrijf in Etten-Leur, auto vat vlam | 'Taxi' waarmee van alles mis is gestopt, bestuurder reed zonder rijbewijs

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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06:14 Brand bij autobedrijf in Etten-Leur, auto vat vlam Bij een autobedrijf aan de straat Mon Plaisir op een bedrijventerrein in Etten-Leur is donderdagnacht brand uitgebroken. Het vuur werd rond vier uur 's nachts ontdekt. Lees verder

05:56 'Taxi' waarmee van alles mis is gestopt, bestuurder reed zonder rijbewijs Agenten van de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant hebben donderdagnacht een automobilist aangehouden. Deze werd al voor de derde keer dit jaar betrapt op autorijden zonder rijbewijs. Daarnaast deed de auto dienst als taxi, terwijl de bestuurder daarvoor geen vergunning heeft. Lees verder

05:47 Automobilist met rijverbod aangehouden na achtervolging door Helmond Een automobilist (25) is donderdagavond na een achtervolging aangehouden op de Dijksestraat in Helmond. De man had tijdens zijn vluchtpoging meerdere zakjes met drugs weggegooid. Lees verder