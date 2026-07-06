LIVE 112-nieuws | Hennepkwekerij in huis in Kaatsheuvel | Zoektocht in Den Bosch na achtervolging: wapens en drugs gevonden in auto

10:06

Het Fioretti College in Veghel houdt maandagmiddag een herdenkingsbijeenkomst voor de twee leerlingen die afgelopen weekend om het leven kwamen bij een ernstig auto-ongeluk in Zeeland. De twee 15-jarigen zaten in een auto die op een boom naast de weg botste en daarna vlam vatte.

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