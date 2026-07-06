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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Hennepkwekerij in huis in Kaatsheuvel | Zoektocht in Den Bosch na achtervolging: wapens en drugs gevonden in auto

Vandaag om 11:08

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

11:08

Hennepkwekerij in huis in Kaatsheuvel

In een huis aan de Berndijksestraat in Kaatsheuvel is maandagochtend een hennepkwekerij aangetroffen. De kwekerij wordt ontmanteld. 

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10:18

Zoektocht in Den Bosch na achtervolging: wapens en drugs gevonden in auto

De grote zoekactie die zondagavond werd gehouden in Den Bosch begon na een achtervolging. De bestuurder ontkwam.

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10:06

School staat stil bij ongeluk waarbij jongens (15) omkwamen in Zeeland

Het Fioretti College in Veghel houdt maandagmiddag een herdenkingsbijeenkomst voor de twee leerlingen die afgelopen weekend om het leven kwamen bij een ernstig auto-ongeluk in Zeeland. De twee 15-jarigen zaten in een auto die op een boom naast de weg botste en daarna vlam vatte. 

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