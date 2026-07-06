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LIVE 112-nieuws | Hennepkwekerij in huis in Kaatsheuvel | Zoektocht in Den Bosch na achtervolging: wapens en drugs gevonden in auto
Vandaag om 11:08
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Liveblog
11:08
Hennepkwekerij in huis in Kaatsheuvel
In een huis aan de Berndijksestraat in Kaatsheuvel is maandagochtend een hennepkwekerij aangetroffen. De kwekerij wordt ontmanteld.
10:18
Zoektocht in Den Bosch na achtervolging: wapens en drugs gevonden in auto
De grote zoekactie die zondagavond werd gehouden in Den Bosch begon na een achtervolging. De bestuurder ontkwam.
10:06
School staat stil bij ongeluk waarbij jongens (15) omkwamen in Zeeland
Het Fioretti College in Veghel houdt maandagmiddag een herdenkingsbijeenkomst voor de twee leerlingen die afgelopen weekend om het leven kwamen bij een ernstig auto-ongeluk in Zeeland. De twee 15-jarigen zaten in een auto die op een boom naast de weg botste en daarna vlam vatte.
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