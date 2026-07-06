Rai Vloet terug en wapen fatale schietpartij nog zoek: dit gebeurde vandaag

Rai Vloet terug op het veld en wapen fatale schietpartij waarbij Sam van Buul om het leven kwam is nog altijd zoek. Deze artikelen moet je maandag hebben gelezen.

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Rai Vloet (31) uit Schijndel pakt zijn profcarrière weer op na twintig maanden cel. De voetballer tekende een contract bij Cape Town City FC in Zuid-Afrika. Vloet werd in 2023 veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het doodrijden van de 4-jarige Gio Roos in 2021 op de A4 bij Hoofddorp. Vloet had meer dan twee keer te veel alcohol in zijn bloed en reed 203 kilometer per uur. Het contract bij de Zuid-Afrikaanse club geldt voor één seizoen met een optie voor nog een jaar. Lees hier het verhaal.

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Het Willem II-stadion kleurt roze voor een campagnevideo van Roze Maandag. Met roze tenues, een dragqueen op zilveren hakken en het Wilhelmus door de speakers wordt aandacht gevraagd voor de rechten van de queer-community. Volgens voorzitter Karel IJsebaert van Stichting Roze Maandag is dat hard nodig, omdat het geweld tegen mensen uit deze gemeenschap toeneemt, met name tegen transpersonen. Het team heet Everyone United omdat iedereen er mag zijn. Lees hier het hele verhaal.

Het vuurwapen waarmee Sam van Buul (24) uit Oss om het leven kwam, is nog altijd niet gevonden. Dat bleek maandagochtend tijdens een pro-formazitting in Rotterdam. Verdachte Rick van R. (28) heeft verklaard het wapen met een slingerworp te hebben weggegooid na de fatale schietpartij op 9 november 2025 op het Kralingseplein. Uit afgeluisterde telefoongesprekken zou blijken dat het wapen een 'supergevoelige' trekker had. De auto waarin Sam en Van R. zaten, botste met 131 kilometer per uur tegen de betonrand. Check het verhaal hier.

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Golven die luid kletterend breken in de branding, strandballen die over en weer geschopt worden en huilende kinderen die hun ouders kwijt zijn: geluiden genoeg wanneer je op je handdoek aan het strand ligt. Deze vijf podcasts van Omroep Brabant bieden uitkomst als je even wil ontsnappen aan de drukte. Kijk hier welke dat zijn.