Mbo-school laat miljoenenpand taxeren na ophef over belangenverstrengeling

Het ROC Ter Aa laat het pand in het Boscotondo-complex in Helmond alsnog taxeren. Dat is besloten na berichtgeving van Omroep Brabant over mogelijke belangenverstrengeling bij de miljoenendeal. Daarnaast gaan de betrokkenen de gang van zaken evalueren: 'Onderdelen van het proces hadden anders kunnen en moeten verlopen'. Over de rol van de voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) worden nog geen uitspraken gedaan, dit volgt later.

Vorig jaar kocht de mbo-opleiding het pand in het centrum van Helmond voor vier miljoen euro. Dit zorgde voor onrust omdat er in 2020 nog twee miljoen voor is betaald. Ook is de ondernemingsraad (OR) tegen de regels in niet in het proces betrokken, en heeft er geen taxatie van het pand plaatsgevonden. Deskundigen waren zeer kritisch over de gang van zaken. Donderdag meldde Omroep Brabant dat de voorzitter van de RvT, Philippe van Esch, ook voorzitter van van Helmond Sport, betrokken was bij de onderhandelingen. Dit is in zijn functie ongebruikelijk en volgens deskundigen ook onwenselijk. Bovendien is hij een bekende van de verkopende partij, de Helmondse onderneemster Winny Hoffmann. Volgens kenners wordt hiermee de schijn van belangenverstrengeling gewekt. Kort na de berichtgeving vertrok hij als voorzitter.

Niet goed gegaan

In een persverklaring erkent het ROC Ter Aa dat er zaken niet goed zijn gegaan. 'Hoewel de betrokkenen destijds hebben gehandeld met de beste intenties en vanuit de gezamenlijke ambitie om te investeren in toekomstbestendig onderwijs voor onze studenten, zien wij met de kennis van nu dat onderdelen van het proces anders hadden kunnen en moeten verlopen', zo valt er te lezen.

Dat er onderwijsgeld met de aankoop gemoeid is, lijkt een rol gespeeld te hebben bij het besluit om nu met de verklaring te komen: 'Als onderwijsinstelling werken wij met publieke middelen en mogen studenten, medewerkers, partners en de samenleving van ons verwachten dat wij zorgvuldig handelen, transparant zijn over onze keuzes en bereid zijn kritisch naar onszelf te kijken.'

Alsnog taxatie

Het bestuur heeft daarnaast besloten om alsnog een onafhankelijke taxatie van het pand te laten uitvoeren. Hieruit moet duidelijk worden of vier miljoen een redelijke prijs is. Het ROC gaf eerder aan daarvan overtuigd te zijn, maar bij de OR waren grote twijfels. Ook gaan de betrokkenen gezamenlijk het besluitvormingsproces rondom de aankoop evalueren. 'Wij vinden dat goed bestuur vraagt om de bereidheid om kritisch terug te kijken, van ervaringen te leren en waar nodig verbeteringen door te voeren.'