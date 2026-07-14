Klaas Otto moet bijna 1,9 miljoen euro terugbetalen, eist justitie

Justitie wil No Surrender-oprichter Klaas Otto (58) uit Bergen op Zoom voor bijna 1,9 miljoen euro kaalplukken. En deze dinsdag was dan eindelijk de behandeling van deze ontnemingszaak, nadat Otto in het voorjaar eerst onwel werd en daarna zijn advocaten opstapten.

De standpunten waren al lang duidelijk. Otto werd in 2018 veroordeeld tot zes jaar cel voor witwassen, afpersing en bedreiging en sinds 2020 probeert het Openbaar Ministerie ook de winst die Klaas Otto illegaal zou hebben gemaakt af te pakken. Politie en justitie denken dat hij vele jaren geleden met zijn autobedrijf in Bergen op Zoom misdaadgeld witwaste. In het begin werd nog becijferd dat het meer dan drie miljoen euro was. Na wat uitleg over en weer wil het OM nu dat de Bergenaar 1.872.891,4 euro (1 miljoen, 872 duizend 891 euro en 14 cent) ophoest. Klaas Otto wast zijn handen echter al jaren in onschuld en zegt dat het om leningen ging en niet om zwart geld. Hij heeft bovenal de indruk dat het OM de pik op hem heeft omdat hij jaren baas was van motorclub No Surrender. Daarvoor kreeg hij al drie jaar cel.

De advocaat van Klaas Otto had aan het begin van de rechtszaak een half uur nodig om uit te leggen dat hij toch echt te weinig tijd heeft gehad om de duizenden pagina’s van het dossier goed door te nemen. Maar zijn verzoek om de zaak weer uit te stellen werd afgewezen door de rechtbank.

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