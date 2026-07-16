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LIVE 112-nieuws | Vrouw (89) alsnog overleden na botsing met auto in Geldrop

Vandaag om 08:34

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Redactie

Liveblog

08:34

Vrouw (89) alsnog overleden na botsing met auto in Geldrop

Een vrouw (89) die woensdagmiddag zwaargewond raakte bij een botsing in Geldrop, is later in het ziekenhuis overleden. Dat meldt de politie donderdag.

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