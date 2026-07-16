Advertentie
LIVE 112-nieuws | Vrouw (89) alsnog overleden na botsing met auto in Geldrop
Vandaag om 08:34
Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.
Liveblog
08:34
Vrouw (89) alsnog overleden na botsing met auto in Geldrop
Een vrouw (89) die woensdagmiddag zwaargewond raakte bij een botsing in Geldrop, is later in het ziekenhuis overleden. Dat meldt de politie donderdag.
Advertentie
Advertentie