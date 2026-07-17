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LIVE 112-nieuws | Nachtelijk avontuur bij de Sint-Jan loopt slecht af: vrouw naar ziekenhuis

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Redactie

Liveblog

05:35

Nachtelijk avontuur bij de Sint-Jan loopt slecht af: vrouw naar ziekenhuis

Een vrouw is donderdagnacht gewond geraakt toen ze op een hek klom van de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Ze was gevallen en hulpdiensten konden niet bij haar komen omdat ze aan de andere kant van het hek lag. 

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