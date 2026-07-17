Dennis scoort als eerste nieuwe PSV-shirt: 'Voor mijn overleden vriendin'

PSV presenteerde vrijdagochtend het nieuwe thuisshirt voor het komende seizoen. Via een uitgekiende socialmediacampagne met influencers Robbie de Graaf en Giel de Winter had de club het nieuwe shirt al laten uitlekken. Een vijftiental fans stond al ruim voor opening van de PSV Fanstore in het stadion voor de deur. Superfan Dennis Verhoeven had een heel bijzondere reden.

Zijn scootmobiel staat pal voor de deur van de winkel. "Het nieuwe seizoen gaat beginnen, ik moet er klaar voor zijn", zegt hij vastberaden. De winkel is nog niet open, maar dat vinden de wachtenden niet erg. "Wij zijn de ergste drukte voor, " zegt een andere fan. Bij de lancering van het Efteling-shirt van PSV de wachtrij behoorlijk op. Vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. Een moeder zegt streng tegen haar tienerzoon: "Je betaalt de helft zelf." Je ziet de jongen bedenkelijk kijken als hij zich realiseert dat hij 50 euro moet dokken. Een vader die net twee shirts heeft afgerekend, is onder de indruk van het nieuwe design. Hij voegt eraan toe: "We hebben het vakantiegeld weer goed besteed." "Het meest opvallende is dat we het vlak waarin Brainport staat nu rood hebben gemaakt", vertelt Arne van Breugel, manager merchandising van PSV. "Het vlak waar de sponsornaam in staat, is bijna altijd wit, maar dit shirt is overwegend rood." PSV liet het nieuwe thuisshirt dit jaar bewust lekken.

"Ik ben weer compleet, ze is er weer bij met de wedstrijden."

Dennis heeft zijn shirt inmiddels afgerekend en laten bedrukken. Als een van de allereerste fans. Voor de eerder dit jaar geopende gedenkplek voor overleden PSV-supporters haalt hij het shirt uit de tas. "Ik ben weer compleet, ze is er weer bij met de wedstrijden." Trots laat hij het nieuwe shirt zien met rugnummer 40 en de naam Yasmine. "Yasmine was mijn vriendin. Ze is dit jaar op 1 januari overleden. Ze kreeg een epileptische aanval en een hartinfarct." Een verschrikkelijk begin van het jaar voor de rasechte PSV-fan. Dennis en Yasmine leerden elkaar kennen bij PSV en gingen sindsdien samen naar de wedstrijden. "Yasmine heeft het kampioenschap helaas niet meer mee mogen maken." Dennis heeft bij de opening van de gedenkplek voor het stadion een laurierblad met de gegraveerde namen van zijn overleden vader Hein, broer Jan en vriendin Yasmine in de kist gelegd. Het is voor hem een bijzonder moment dat hij vandaag op die plek het nieuwe shirt kan laten zien. Afgelopen seizoen droegen Dennis en Yasmine tijdens de wedstrijden altijd een shirt met de naam van oud-PSV-spits Danny Koevermans op hun rug. "We waren allebei groot fan van Danny Koevermans, omdat hij net als Theo Lucius en Björn van der Doelen zo gewoon is gebleven." Dit seizoen zal Dennis bij iedere wedstrijd van PSV het shirt met Yasmine op zijn rug dragen als eerbetoon aan haar. Het door hem gekozen rugnummer 40 staat voor de leeftijd van Yasmine. Ze overleed op 40-jarige leeftijd. "40 is een goed nummer, ja", gniffelt Dennis, doelend op 040, een veelgebruikte verwijzing naar PSV. Dan, met een brede lach: "Beter dan 020!"