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LIVE 112-nieuws | Brand in bosgebied bij Hapert laat zich moeilijk blussen | Auto beschadigd door brand in Roosendaal
Vandaag om 05:46
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Liveblog
05:46
Brand in bosgebied bij Hapert laat zich moeilijk blussen
De brandweer is dinsdagavond uren bezig geweest met het blussen van een brand in natuurgebied de Pals bij Hapert. De vuurhaard, net ten zuiden van de A67, was lastig te bereiken.
05:41
Auto beschadigd door brand in Roosendaal
Een auto is dinsdagavond beschadigd geraakt door een brand in Roosendaal. Dat gebeurde aan de Zwaanhoefstraat.
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