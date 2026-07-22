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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Brand in bosgebied bij Hapert laat zich moeilijk blussen | Auto beschadigd door brand in Roosendaal

Vandaag om 05:46

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

05:46

Brand in bosgebied bij Hapert laat zich moeilijk blussen

De brandweer is dinsdagavond uren bezig geweest met het blussen van een brand in natuurgebied de Pals bij Hapert. De vuurhaard, net ten zuiden van de A67, was lastig te bereiken. 

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05:41

Auto beschadigd door brand in Roosendaal

Een auto is dinsdagavond beschadigd geraakt door een brand in Roosendaal. Dat gebeurde aan de Zwaanhoefstraat. 

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