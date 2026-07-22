LIVE 112-nieuws | Brand in bosgebied bij Hapert laat zich moeilijk blussen | Auto beschadigd door brand in Roosendaal

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05:46 Brand in bosgebied bij Hapert laat zich moeilijk blussen De brandweer is dinsdagavond uren bezig geweest met het blussen van een brand in natuurgebied de Pals bij Hapert. De vuurhaard, net ten zuiden van de A67, was lastig te bereiken. Lees verder