LIVE 112-nieuws | Automobilist veroorzaakt ravage in Breda, twee auto's gelanceerd | Arrestatieteam houdt man met zwaard aan in huis in Veldhoven

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05:43 Automobilist veroorzaakt ravage in Breda, twee auto's gelanceerd Een automobilist heeft vrijdagavond een ravage veroorzaakt op de Beverweg in Breda. De bestuurder botste rond halfelf met zijn BMW op meerdere geparkeerde auto's. Lees verder