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LIVE 112-nieuws | Automobilist veroorzaakt ravage in Breda, twee auto's gelanceerd | Arrestatieteam houdt man met zwaard aan in huis in Veldhoven
Vandaag om 05:43
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Liveblog
05:43
Automobilist veroorzaakt ravage in Breda, twee auto's gelanceerd
Een automobilist heeft vrijdagavond een ravage veroorzaakt op de Beverweg in Breda. De bestuurder botste rond halfelf met zijn BMW op meerdere geparkeerde auto's.
05:33
Arrestatieteam houdt man met zwaard aan in huis in Veldhoven
Een arrestatieteam heeft vrijdagnacht een man aangehouden in een huis aan de Libel in Veldhoven. De man had een zwaard bij zich, maar daarmee zou hij niet gedreigd hebben.
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