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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Automobilist veroorzaakt ravage in Breda, twee auto's gelanceerd | Arrestatieteam houdt man met zwaard aan in huis in Veldhoven

Vandaag om 05:43

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

05:43

Automobilist veroorzaakt ravage in Breda, twee auto's gelanceerd

Een automobilist heeft vrijdagavond een ravage veroorzaakt op de Beverweg in Breda. De bestuurder botste rond halfelf met zijn BMW op meerdere geparkeerde auto's. 

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05:33

Arrestatieteam houdt man met zwaard aan in huis in Veldhoven

Een arrestatieteam heeft vrijdagnacht een man aangehouden in een huis aan de Libel in Veldhoven.  De man had een zwaard bij zich, maar daarmee zou hij niet gedreigd hebben. 

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