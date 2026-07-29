Kosten stijgen enorm, maar Tour-winnaar komt 'gegarandeerd' naar Brabant

Van de twaalf na-Tourse wielercriteriums in Nederland zijn er vijf in Brabant. De organisaties merken dat de kosten enorm zijn gestegen. Is het ooit nog te betalen om de gele trui naar Brabant te halen? Bij Daags na de Tour in Boxmeer garanderen ze dat dat in de toekomst gaat gebeuren. Voorzitter Ronnie Buiks van Profwielerronde Etten-Leur hoopt zelfs op korte termijn. "Misschien dit jaar al."

De organisatie van Daags na de Tour in Boxmeer maandagavond had winnaar Tadej Pogačar en Mathieu van der Poel bovenaan het wensenlijstje staan. Die kozen echter voor een periode van rust. Met de winnaar van de bolletjestrui, Richard Carapaz, en de Belgische sprinter Jasper Philipsen kwamen er internationale toprenners naar Boxmeer. “Het is ieder jaar een lastige opgave”, zegt scheidend rondebaas Pierre Hermans. “Er wordt veel geld gevraagd, maar je moet als organisatie ook geluk hebben. Carapaz koos er uit sympathie voor de sport voor om de wielerfans te vermaken. En voor een royale vergoeding.” Jonas Vingegaard was in 2023 de laatste Tour-winnaar die naar Boxmeer kwam. Hermans sluit niet uit dat een gele trui in de toekomst opnieuw meedoet. “Dat garandeer ik zelfs, al moeten dan alle puzzelstukjes in elkaar vallen.” Profwielerronde Etten-Leur

Voorzitter Ronnie Buiks houdt hoop dat Pogačar op zondag 16 augustus naar de Profwielerronde Etten-Leur komt. “Als hij meedoet aan de Vuelta (start op 22 augustus), dan rijdt hij niet bij ons. Als dat niet zo is, dan zetten we vol in op zijn komst. Wij willen als grootste wielercriterium van Europa met het grootste budget de beste renners aan de start hebben. Al is het een enorme uitdaging."

Mathieu van der Poel won in 2025 de Profwielerronde Etten-Leur (foto: ANP, Bas Czerwinski).

De organisatie slaagde er vorig jaar in om Van der Poel naar Etten-Leur te halen. De komende weken hoopt Buiks opnieuw topnamen bekend te maken, waarbij het contracteren van de mannen veel moeilijker is dan vrouwen. “Van Marianne Vos tot Demi Vollering en Pauline Ferrand-Prévot (de Tour-winnaar in 2025), de toppers komen. Ze bieden zichzelf zelfs aan omdat ze willen rijden, was dat bij de mannen ook maar zo.” Acht van Chaam

Bij Tjeerd Dudok, voorzitter van de Acht van Chaam, zijn er geen zorgen over het deelnemersveld op woensdag 29 juli. “Namen als Pogačar en Van der Poel zijn heel lastig, maar we hebben nog steeds wereldtoppers zoals Tour-etappewinnaars Olav Kooij en Tim Merlier en vorig jaar de groene trui Jonathan Milan.”

"Zorgen over het afnemende aantal jeugdige wielrenners."

Dinsdag ging het al los met de Nacht van Chaam en woensdag is er volop entertainment naast het wielerprogramma. “De horeca zorgt voor inkomsten, maar het merendeel komt binnen via sponsoren. We hebben vertrouwen in de toekomst van het evenement, maar ik maak me zorgen over het afnemende aantal jeugdige wielrenners. Voor het eerst hebben we de categorie Nieuwelingen moeten schrappen. Wij proberen de jeugd en hun ouders te enthousiasmeren voor de wielersport.” Draai van de Kaai

Draai van de Kaai in Roosendaal op maandag 3 augustus zou eerst niet doorgaan, maar ondernemers van ‘de Kaai’ hebben het nieuw leven ingeblazen. Voorzitter Gijs de Bot: “Wat de kermis is voor Tilburg, is de Draai voor Roosendaal. Een uithangbord voor onze stad.”

"Stevige bedragen voor wereldtoppers, daar zijn we nog niet."

De entree voor bezoekers blijft gratis. “Om kosten te sparen, zoeken we bijvoorbeeld op het gebied van inkoop meer de samenwerking. De stevige bedragen voor de wielertoppers, daar zijn we nog niet. Eerst moeten we opbouwen en zorgen dat het volksfeest veel bezoekers trekt.” In Roosendaal blijft de straat drie dagen dicht, want naast een toertocht op zondag is er zaterdag de Volksronde met voormalig wielertoppers als Michael Boogerd, Alessandro Petacchi en Claudio Chiapucci. “De profkoers op maandag is niet meer de rondjes om de kerk. Wij hebben nu een sprintafvalrace, spectaculairder voor het publiek.” Profronde Zevenbergen

Hein Mak van Stichting Wielerronde Zevenbergen noemt het een enorme uitdaging om renners te contracteren voor de profronde op zondag 9 augustus. “De organisatiekosten zijn enorm hoog, net als de kosten voor renners. Velen hebben prima contracten, de noodzaak van geld verdienen bij criteriums is er niet meer. Onze datum is niet ideaal, want veel sprinters zijn bij de Ronde van Polen en bij de vrouwen is de Tour nog bezig. Met hulp van sponsoren gaan we toch voor mooie namen.” Wat de profronde in Zevenbergen uniek maakt, is dat het onderdeel uitmaakt van de Wielerweek Moerdijk. De hele week is er een divers programma voor alle leeftijden. “Stel dat het niet meer lukt in de toekomst met de profs, dan hebben we toch andere wieleractiviteiten.”