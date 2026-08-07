Brabantse clubs in KKD: van mentaliteit Van der Poel tot elftal Argentinië

Met zeven ploegen is Brabant goed vertegenwoordigd in de Keuken Kampioen Divisie. Vrijdagavond start het nieuwe seizoen, wat mogen we van het zevental verwachten? Een verhaal over de mentaliteit van Mathieu van der Poel, piepjonge centrale verdedigers en een aanvaller van ruim een miljoen euro.

NAC wil met de nodige versterkingen binnen een jaar terug naar de Eredivisie. Trainer Carl Hoefkens ziet NAC twee stappen terugzetten om er in de toekomst weer vier vooruit te zetten. “Ons degradatiejaar was een ongelooflijke tegenslag, waar veel mensen niet goed van zijn geweest. Maar wij zijn ambitieus en willen terug”, zei de Belg gedurende de voorbereiding. RKC Waalwijk

RKC Waalwijk wil meedoen aan de play-offs, maar Tim van de Loo denkt dat zijn ploeg bovenin mee kan draaien. De 23-jarige middenvelder raakte de laatste speeldag van het seizoen 2024/2025 ernstig geblesseerd aan zijn knie, maar is ruim een jaar later weer fit. “Nu terug op het veld doe ik gelukkig dingen die ik voorheen ook deed. Angst heb ik niet, het was goed om een duel in te kleunen. Ik wil me weer laten zien, net als twee seizoenen geleden.” FC Den Bosch

Ruim twintig kilometer verderop is het de vraag of FC Den Bosch klaar is voor het nieuwe seizoen. “Ik denk dat ze blij moeten zijn als ze tiende worden met de huidige selectie”, voorspelt Jos van Helvoirt van de podcast ‘Heya Den Bosch’. “Ik kan me voorstellen dat mensen onrustig worden, want qua kwaliteit loopt het voorin niet over.” Topscorer Kévin Monzialo is ondanks een bod van ruim een miljoen euro uit Tsjechië nog in Den Bosch, maar hoopt op een transfer. Sterkhouders Nick de Groot en Teun van Grunsven zijn vertrokken uit De Vliert.

De maker van de FC Den Bosch-podcast verwacht wat transfers bij de nummer negen van vorig seizoen. “Ik kan me niet voorstellen dat dit het is. Als ze op linksbuiten iemand erbij gaan halen en op de ’tien’-positie, dan is het linkerrijtje nog wel mogelijk.”

TOP Oss haalde donderdag de Belg Milo Horemans.

TOP Oss

TOP Oss heeft een voorzichtige doelstelling. De club met de laagste spelersbegroting hoopt in de buurt te komen van de play-offs, maar dan moet de ploeg volgens trainer Sjors Ultee wel ‘overperformen’. “We zijn ambitieus en dapper, maar ook realistisch. Met ons beperkte budget lopen we veel blauwtjes, maar we zijn creatief. Bij TOP Oss is er geen suikeroom of geldboom om spelers te halen.” Het doel is meer punten halen dan de 44 van vorig seizoen. Daarnaast is er de ambitie op als club te groeien. “Op basis van de begroting is alles boven pak ‘m beet plek achttien een goede prestatie. Maar als je gelooft in onze manier van werken, dan willen we meer. In de Keuken Kampioen Divisie heb je een kopgroep, zeg maar Pogacar en Van der Poel. Qua mentaliteit willen wij Van der Poel zijn, qua prijzenkast zijn we nederig.” Helmond Sport

In Helmond durft de nieuwe coach Frédéric Frans geen harde doelstelling uit te spreken. “We willen in ieder geval meer punten dan vorig seizoen halen.” Vorig seizoen werd Helmond Sport achttiende met 39 punten. De coach is in de voorbereiding veel bezig met de fitheid van zijn spelers. Er werd voor het eerst in tijden weer twee keer per dag getraind. Hiermee hoopt de Belg een voorsprong op de tegenstanders te creëren.

"Op zoek naar een team net als Argentinië."

FC Eindhoven

Bij Jong PSV komen wekelijks de grote talenten van de landskampioen in actie. Maar ook bij FC Eindhoven zien we veel talenten. De zeventigjarige trainer Jan Poortvliet heeft met Kevin van Veen maar één dertiger in de selectie. Tegen PSV stonden er in het hart van de verdediging zelfs twee tieners. “Ik heb het gevoel dat ze ondanks de leeftijd voor niemand bang zijn, maar nu moet het nog met elkaar gaan functioneren." Bij FC Eindhoven zijn diverse sterkhouders vertrokken, maar Poortvliet houdt vertrouwen. “Ik heb het gevoel dat we er nu beter voorstaan dan vorig jaar. Ik ben op zoek naar een team net als Argentinië op het WK, met jongens die voor elkaar door het vuur willen gaan.”