LIVE 112-nieuws | Tuinhuis en overkapping in brand bij huis in Uden, ramen gesprongen | Trein rijdt ree aan op spoor bij Helvoirt, hulpdiensten rukken massaal uit

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

05:34 Tuinhuis en overkapping in brand bij huis in Uden, ramen gesprongen Een houten tuinhuis is zondagnacht door brand verwoest aan de Korenmijt in Uden. Toen de brandweer aankwam, had naast het tuinhuis ook een overkapping vlam gevat. De brand trok veel bekijks. Lees verder