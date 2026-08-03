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LIVE 112-nieuws | Tuinhuis en overkapping in brand bij huis in Uden, ramen gesprongen | Trein rijdt ree aan op spoor bij Helvoirt, hulpdiensten rukken massaal uit
Vandaag om 05:34
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Liveblog
05:34
Tuinhuis en overkapping in brand bij huis in Uden, ramen gesprongen
Een houten tuinhuis is zondagnacht door brand verwoest aan de Korenmijt in Uden. Toen de brandweer aankwam, had naast het tuinhuis ook een overkapping vlam gevat. De brand trok veel bekijks.
05:26
Trein rijdt ree aan op spoor bij Helvoirt, hulpdiensten rukken massaal uit
Hulpdiensten zijn zondagnacht massaal uitgerukt vanwege een aanrijding op het spoor bij Helvoirt. De trein bleek een ree te hebben geraakt. Het dier overleefde de aanrijding niet.
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