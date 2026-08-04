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LIVE 112-nieuws | A58 deels dicht nadat auto botst en vrachtauto raakt bij knooppunt De Baars | Grote natuurbrand op grens met Limburg breidt uit: 100 hectare verwoest
Vandaag om 08:24
Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.
Liveblog
08:24
A58 deels dicht nadat auto botst en vrachtauto raakt bij knooppunt De Baars
De A58 was dinsdagochtend deels dicht bij knooppunt De Baars vanuit Tilburg naar Moergestel. Een auto botste daar tegen de vangrail en raakte daarna een vrachtwagen. De bestuurder van de auto raakte gewond.
07:14
Grote natuurbrand op grens met Limburg breidt uit: 100 hectare verwoest
De grote natuurbrand net over de grens bij Oostrum in Noord-Limburg is flink uitgebreid en heeft ook gevolgen voor onze provincie. Dat meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord maandagnacht. Er is in totaal een bosgebied van 100 hectare verwoest. Maandagmiddag ging het nog om 21 hectare. De brand is nog niet onder controle.
05:58
Botsing tussen twee auto's in Vught, een van de bestuurders gaat ervandoor
Twee auto's zijn maandagnacht op de Vughterweg tussen Vught en Den Bosch op elkaar gebotst. Een van de bestuurders ging er na het ongeluk vandoor en is nog altijd niet gevonden.
05:32
Dakdekkersbus uitgebrand in Den Bosch, brandstichting niet uitgesloten
Een dakdekkersbus is maandagnacht in vlammen opgegaan op de parkeerplaats aan het Hoogveld in het Bossche stadsdeel Hintham. In de laadruimte van de bus lagen acht gasflessen, deze zijn door de brandweer gekoeld en weggehaald.
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