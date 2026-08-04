LIVE 112-nieuws | A58 deels dicht nadat auto botst en vrachtauto raakt bij knooppunt De Baars | Grote natuurbrand op grens met Limburg breidt uit: 100 hectare verwoest

07:14

De grote natuurbrand net over de grens bij Oostrum in Noord-Limburg is flink uitgebreid en heeft ook gevolgen voor onze provincie. Dat meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord maandagnacht. Er is in totaal een bosgebied van 100 hectare verwoest. Maandagmiddag ging het nog om 21 hectare. De brand is nog niet onder controle.

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