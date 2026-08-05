Britse krant spreekt 13 jongeren over mishandeling bij Yes We Can Clinics

Ook dertien Britse oud-cliënten van Yes We Can Clinics in Hilvarenbeek zeggen mishandeld en vernederd te zijn tijdens hun opname in de kliniek. De jongeren vertellen dat tegen de Britse krant The Telegraph en spreken over mishandeling en grensoverschrijdend gedrag.

De publicatie volgt op de onthullingen van het programma BOOS, waarin tientallen oud-cliënten en medewerkers spraken over pesten, vernederingen en mentale druk binnen de kliniek. Ook klonk kritiek op de behandeling van jongeren met uiteenlopende problemen volgens dezelfde 'one size fits all'-methode. De dertien Britse cliënten van Yes We Can Clinics meldden zich bij The Telegraph met vergelijkbare klachten over hun verblijf in Hilvarenbeek. Anders dan Nederlandse jongeren, van wie de behandeling meestal wordt vergoed door de zorgverzekering, betaalden zij de opname vaak zelf. Volgens de Britse krant kost een behandeltraject van tien weken ongeveer 74.000 euro. Het verhaal van Cara uit Londen

Een van de jongeren met wie de krant sprak, is Cara uit Londen. Toen zij 13 jaar oud was, werd ze verkracht en seksueel misbruikt. Tijdens haar worsteling met dat trauma raakte ze verslaafd aan kalmeringsmiddelen en zware pijnstillers. In 2022 werd ze daarvoor opgenomen bij Yes We Can Clinics in Hilvarenbeek. Volgens Cara liet de behandeling diepe sporen achter. "Ze lieten me denken dat wat mij in het verleden was overkomen zo erg was en dat ik zo'n slecht persoon was, dat ik vernedering verdiende", vertelt ze aan The Telegraph. "Ik vertrok met het gevoel dat ik geen vrienden verdiende en zelfs geen stem had."

Cara zegt dat ze na haar verblijf opnieuw intensieve behandeling nodig had. Ook andere oud-cliënten met wie de krant sprak, zeggen na hun opname verdere gespecialiseerde zorg te hebben ontvangen. Verhalen over vernedering en intimidatie

De Britse oud-cliënten beschrijven omstreden behandelmethoden die sterk lijken op de verhalen die eerder in Nederland naar buiten kwamen. Zo vertelt een voormalige cliënt dat jongeren tijdens groepssessies werden gedwongen elkaar te confronteren en uit te schelden. Een ander zegt dat zij met een zware rugzak urenlang door zandduinen moest lopen terwijl begeleiders haar uitscholden. Volgens haar werd daarbij geroepen: "Je bent dik. Je bent waardeloos. Niemand mag je." Meerdere vrouwelijke oud-cliënten vertellen bovendien dat zij tijdens groepsgesprekken uitvoerig moesten praten over seksueel misbruik of verkrachtingen die zij hadden meegemaakt. Sommigen zeggen dat hen daarbij werd voorgehouden dat zij zelf verantwoordelijk waren voor wat hen was overkomen. Een andere oud-cliënt zegt dat groepsgenoten haar op aanwijzing van begeleiders een "prijsvarken" moesten noemen en daarbij moesten knorren als een varken.



Kritiek sluit aan bij BOOS

De verhalen in The Telegraph vertonen opvallende overeenkomsten met de ervaringen die eerder naar voren kwamen in de uitzending van BOOS. Daarin vertelden tientallen oud-cliënten over vernederingen en pesten tijdens groepssessies. Ook deskundigen plaatsten vraagtekens bij de aanpak van Yes We Can. Zij wezen erop dat de kliniek de ‘one size fits all’-aanpak uit de verslavingszorg toepast op jongeren met zeer uiteenlopende problemen, zoals trauma's, depressies, angststoornissen en autisme. Onderzoek loopt nog

De publicatie verschijnt terwijl de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoek doet naar de werkwijze van Yes We Can Clinics. De kliniek laat aan The Telegraph weten zich niet te herkennen in de geschetste cultuur van vernedering en intimidatie. Volgens de kliniek gaat het om individuele ervaringen die niet structureel zijn. De organisatie bood eerder al excuses aan aan oud-cliënten die hun verblijf als pijnlijk, schadelijk of grensoverschrijdend hebben ervaren. Hier lees je meer verhalen over Yes We Can Clinics in Hilvarenbeek.