Navigatie overslaan
Ontdek
112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Gasleiding geraakt in Bergen op Zoom | Vrachtwagen met hooibalen in brand in Schijndel

Vandaag om 13:25

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

13:25

Gasleiding geraakt in Bergen op Zoom

Aan het Krokussenveld in Bergen op Zoom is maandagmiddag een gasleiding geraakt. Daarom is de brandweer uitgerukt. 

Lees verder

12:47

Vrachtwagen met hooibalen in brand in Schijndel

Een vrachtwagen met hooibalen heeft maandagmiddag vlam gevat aan de Structuurweg in Schijndel. De cabine is uitgebrand. 

Lees verder

07:20

Man filmt zichzelf terwijl hij tegen brievenbus van politiebureau plast

Een 40-jarige man is afgelopen weekend aangehouden nadat hij had geplast tegen de brievenbus van het politiebureau in Roosendaal. Hij filmde z'n daad ook nog zelf. Dat maakte de politie maandagochtend bekend. 

Lees verder

05:48

Treinen rijden weer tussen Boxmeer en Venray

Tussen Boxmeer en Venray rijden maandagochtend weer treinen. Het treinverkeer op dit traject lag sinds donderdag opnieuw stil vanwege de brand in natuurgebied Boschhuizerbergen bij Venray. De treinen reden eerder vorige week ook al niet vanwege deze natuurbrand. 

Lees verder

05:37

Melding van schoten op camping 't Haasje in Dorst, zwaargewonde gevonden

Op camping 't Haasje in Dorst is zondagavond, na een melding dat er zou zijn geschoten, een zwaargewonde gevonden. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter en tien politieauto's, kwamen naar de camping aan de Klein Oosterhout.

Lees verder

05:21

Villa in Eindhoven door brand verwoest, buurtbewoners spreken van aanslag

Een villa aan de Kortonjolaan in Eindhoven is zondagnacht zwaar beschadigd geraakt door brand. Het vuur werd rond halfvier in de nacht ontdekt. Buurtbewoners spreken van een aanslag. "Dat gerucht kunnen we nog niet bevestigen", zegt de politie maandagochtend. 

Lees verder

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.