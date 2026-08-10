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LIVE 112-nieuws | Gasleiding geraakt in Bergen op Zoom | Vrachtwagen met hooibalen in brand in Schijndel
Vandaag om 13:25
Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.
Liveblog
13:25
Gasleiding geraakt in Bergen op Zoom
Aan het Krokussenveld in Bergen op Zoom is maandagmiddag een gasleiding geraakt. Daarom is de brandweer uitgerukt.
12:47
Vrachtwagen met hooibalen in brand in Schijndel
Een vrachtwagen met hooibalen heeft maandagmiddag vlam gevat aan de Structuurweg in Schijndel. De cabine is uitgebrand.
07:20
Man filmt zichzelf terwijl hij tegen brievenbus van politiebureau plast
Een 40-jarige man is afgelopen weekend aangehouden nadat hij had geplast tegen de brievenbus van het politiebureau in Roosendaal. Hij filmde z'n daad ook nog zelf. Dat maakte de politie maandagochtend bekend.
05:48
Treinen rijden weer tussen Boxmeer en Venray
Tussen Boxmeer en Venray rijden maandagochtend weer treinen. Het treinverkeer op dit traject lag sinds donderdag opnieuw stil vanwege de brand in natuurgebied Boschhuizerbergen bij Venray. De treinen reden eerder vorige week ook al niet vanwege deze natuurbrand.
05:37
Melding van schoten op camping 't Haasje in Dorst, zwaargewonde gevonden
Op camping 't Haasje in Dorst is zondagavond, na een melding dat er zou zijn geschoten, een zwaargewonde gevonden. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter en tien politieauto's, kwamen naar de camping aan de Klein Oosterhout.
05:21
Villa in Eindhoven door brand verwoest, buurtbewoners spreken van aanslag
Een villa aan de Kortonjolaan in Eindhoven is zondagnacht zwaar beschadigd geraakt door brand. Het vuur werd rond halfvier in de nacht ontdekt. Buurtbewoners spreken van een aanslag. "Dat gerucht kunnen we nog niet bevestigen", zegt de politie maandagochtend.
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