LIVE 112-nieuws | Gasleiding geraakt in Bergen op Zoom | Vrachtwagen met hooibalen in brand in Schijndel

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

13:25 Gasleiding geraakt in Bergen op Zoom Aan het Krokussenveld in Bergen op Zoom is maandagmiddag een gasleiding geraakt. Daarom is de brandweer uitgerukt. Lees verder

12:47 Vrachtwagen met hooibalen in brand in Schijndel Een vrachtwagen met hooibalen heeft maandagmiddag vlam gevat aan de Structuurweg in Schijndel. De cabine is uitgebrand. Lees verder

07:20 Man filmt zichzelf terwijl hij tegen brievenbus van politiebureau plast Een 40-jarige man is afgelopen weekend aangehouden nadat hij had geplast tegen de brievenbus van het politiebureau in Roosendaal. Hij filmde z'n daad ook nog zelf. Dat maakte de politie maandagochtend bekend. Lees verder

05:48 Treinen rijden weer tussen Boxmeer en Venray Tussen Boxmeer en Venray rijden maandagochtend weer treinen. Het treinverkeer op dit traject lag sinds donderdag opnieuw stil vanwege de brand in natuurgebied Boschhuizerbergen bij Venray. De treinen reden eerder vorige week ook al niet vanwege deze natuurbrand. Lees verder

05:37 Melding van schoten op camping 't Haasje in Dorst, zwaargewonde gevonden Op camping 't Haasje in Dorst is zondagavond, na een melding dat er zou zijn geschoten, een zwaargewonde gevonden. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter en tien politieauto's, kwamen naar de camping aan de Klein Oosterhout. Lees verder