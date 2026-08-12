Hier in Brabant heb je het beste uitzicht op de zonsverduistering
Een eclipsbril geregeld? Dan rest woensdagavond nog één belangrijke vraag: waar ga je staan? Want voor de zonsverduistering is het belangrijk om vrij zicht richting het westen te hebben. En daarvoor zijn in Brabant genoeg mooie plekken te vinden.
De verduistering begint rond 19.15 uur en bereikt rond 20.11 uur het hoogtepunt. Dan verdwijnt in Brabant bijna 90 procent van de zon achter de maan. Het is daarmee de grootste zonsverduistering die hier sinds 1999 te zien is. En dat met perfect weer.
Alleen staat de zon op dat moment al behoorlijk laag. Volgens Sterrenwacht Eindhoven hangt die bij het maximum nog maar zo'n 8 tot 10 graden boven de westelijke horizon. Reken ongeveer op een vuistbreedte als je met gestrekte arm naar de horizon kijkt. Een rij bomen of gebouwen kan het uitzicht dus zomaar verpesten.
Kaart met de beste plekken
Een Eindhovense Redditgebruiker dacht mee over de beste kijkplekken. Gebruiker Marciplan maakte een kaart waarop te zien is waar je in Brabant goed uitzicht richting het westen hebt. Op de kaart staan niet alleen mooie plekken om de verduistering te bekijken, maar zijn ook gebieden aangegeven waar het uitzicht vrij is. Wie nog geen plek heeft uitgezocht, kan daar dus inspiratie opdoen.
Het allerbeste zou zijn om Brabant uit te rijden naar de kust. Daar weet je zeker dat er niks is dat tussen jou en de zon staat. Maar ook in onze provincie zal het je prima lukken. Zoals bijvoorbeeld in Bergen op Zoom. Met uitzicht over het Markiezaatsmeer of het Bergsche Diep heb je richting het westen een vrije lucht voor je.
Hoge plekken
Maar ook hogerop zit je goed. In Tilburg kun je bijvoorbeeld denken aan uitkijktoren de Nieuwe Herdgang of de toren in het Spoorpark. Een hoge duintop in de Loonse en Drunense Duinen kan hetzelfde voordeel hebben. En op de Vlagheideberg bij Eerde sta je eveneens een stuk hoger dan de omgeving.
Een andere simpele truc is om bij een meer of zwemplas te gaan kijken. Brabant heeft er genoeg. Ga dan bij voorkeur aan de oostkant van het water staan, zodat je over het water heen richting het westen kijkt.
Kijken bij de sterrenwacht
Wie liever samen met kenners kijkt, heeft ook keuze. Sterrenwacht Halley in Vinkel opent speciaal voor de eclips vanaf half zeven en zet zonnetelescopen klaar. De sterrenwacht waarschuwt wel dat het bij grote drukte vol kan raken. Ook de Jan Paagman Sterrenwacht in Asten heeft woensdagavond een speciale publieksavond.
Sterrenwacht Eindhoven kiest juist voor de hoogte. De sterrenwacht zelf blijft dicht, maar leden staan vanaf half zeven met een zonnekijker op de Gulbergen bij Nuenen. Ook bij Sterrenwacht Tivoli in Oudenbosch kan de eclips worden gevolgd.
Nooit rechtstreeks in de zon kijken
Waar je uiteindelijk ook gaat staan, kijk nooit onbeschermd rechtstreeks naar de zon. Een eclipsbril is daarvoor noodzakelijk. En wie er nog geen heeft, moet inmiddels goed zoeken. Door de enorme vraag worden ze zelfs voor tientallen euro's aangeboden op Marktplaats.
Op onze dossierpagina lees je alle verhalen over de zonsverduistering boven Brabant.