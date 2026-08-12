Hier in Brabant heb je het beste uitzicht op de zonsverduistering

Een eclipsbril geregeld? Dan rest woensdagavond nog één belangrijke vraag: waar ga je staan? Want voor de zonsverduistering is het belangrijk om vrij zicht richting het westen te hebben. En daarvoor zijn in Brabant genoeg mooie plekken te vinden.

De verduistering begint rond 19.15 uur en bereikt rond 20.11 uur het hoogtepunt. Dan verdwijnt in Brabant bijna 90 procent van de zon achter de maan. Het is daarmee de grootste zonsverduistering die hier sinds 1999 te zien is. En dat met perfect weer. Alleen staat de zon op dat moment al behoorlijk laag. Volgens Sterrenwacht Eindhoven hangt die bij het maximum nog maar zo'n 8 tot 10 graden boven de westelijke horizon. Reken ongeveer op een vuistbreedte als je met gestrekte arm naar de horizon kijkt. Een rij bomen of gebouwen kan het uitzicht dus zomaar verpesten. Kaart met de beste plekken

Een Eindhovense Redditgebruiker dacht mee over de beste kijkplekken. Gebruiker Marciplan maakte een kaart waarop te zien is waar je in Brabant goed uitzicht richting het westen hebt. Op de kaart staan niet alleen mooie plekken om de verduistering te bekijken, maar zijn ook gebieden aangegeven waar het uitzicht vrij is. Wie nog geen plek heeft uitgezocht, kan daar dus inspiratie opdoen.