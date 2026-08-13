Beoogde asielopvang Engelen: gemeente haalt spandoeken weg

Een bedrijf is donderdagochtend in opdracht van de gemeente Den Bosch begonnen met het weghalen van spandoeken, protestborden en vlaggen bij de beoogde opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige asielzoekers in Engelen.

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In alle vroegte zijn medewerkers van een aannemersbedrijf bezig met het weghalen van de uitingen van voor- en tegenstanders van de beoogde opvang. Ook mensen die het niet eens zijn met het weghalen van de spandoeken zijn donderdagochtend op industrieterrein de Vutter. Daar wil de gemeente de opvanglocatie openen in het voormalige politiebureau in Engelen. "Nieuwe kansen, wij stoppen niet. Wat we gaan doen zeggen we niet", zegt een demonstrant donderdagochtend. Op de plek waar de asielopvang mogelijk gaat komen, staan rond acht uur zo'n vijftien demonstranten.

Mensen die het er niet mee eens zijn, laten ook van zich horen (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).

Burgemeester Jack Mikkers heeft samen met de driehoek besloten om de protestborden weg te halen. Zo hoopt Mikkers dat de komende weken het gesprek met inwoners gevoerd kan worden over de opvangplannen.

Het weghalen geldt voor alle vlaggen en protestborden in de openbare ruimte en alles wat is opgehangen bij het voormalige politiebureau op bedrijventerrein De Vutter. Hier staan al hekken en daar komt één plek waar vlaggen en protestborden kunnen worden opgehangen. "Ik hoop toch wel dat we de grens en bodem bereikt hebben hoe we met elkaar omgaan", zei de burgemeester eerder.

Protest en bekladdingen

Sinds de gemeente de plannen bekendmaakte, lopen de meningen in het dorp uiteen. De afgelopen tijd leidde dat regelmatig tot discussie en spanningen. Recent werden meerdere woningen, auto's en gebouwen in Engelen en Bokhoven beklad met zeer kwetsende teksten tegen de komst van de opvang voor asielzoekers. De politie onderzoekt die vernielingen en surveilleert extra in de omgeving. Inmiddels zijn een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de bekladdingen. Bij doorzoekingen nam de politie verschillende goederen in beslag, die mogelijk kunnen worden gebruikt als bewijs of om slachtoffers van de vernielingen schadeloos te stellen. 'In gesprek blijven'

Naast de bekladdingen waren er de afgelopen maanden ook verschillende protestacties tegen de opvangplannen. Volgens de gemeente en de politie is het daarom belangrijk dat inwoners met elkaar in gesprek blijven en hun mening op een respectvolle manier uiten. Minister Van den Brink en wethouder Slikker spraken woensdag met inwoners van Engelen over de opvangplannen en over de ondersteuning van gemeenten bij het organiseren van opvanglocaties. Daarbij ging het onder meer over langdurige opvang van goede kwaliteit en het betrekken van omwonenden bij de plannen. Hier lees je alle verhalen over de asielopvang in Engelen.