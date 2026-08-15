Eindelijk gesprek tussen provincie en boeren: 'Ze is welkom voor koffie'

Gedeputeerde Saskia Boelema (D66) gaat alsnog in gesprek met de vijf Brabantse pluimveehouders van wie de provincie de vergunning wil intrekken. De boeren staan daarvoor open. "We verwelkomen haar met een goede bak koffie", zegt pluimveehouder Frank Rooijakkers uit Helenaveen.

Boeren vroegen al veel eerder om gesprek Rooijakkers en de andere boeren hadden dit gesprek al veel eerder willen hebben . "We hebben al meteen na het intrekkingsverzoek een uitnodiging de deur uitgedaan. Ga alsjeblieft een keer met ons in gesprek. Wij hebben de hele tijd de deur open gehad", zegt hij.

De gedeputeerde zegt dat ze die gesprekken nu daadwerkelijk wil voeren. "Ik heb vorige week al laten weten dat ik graag met hen in gesprek wil gaan en dat dat ook al in gang is gezet", zegt Boelema.

Het gesprek is een vervolg op het debat van vrijdag over de vergunningen, waarin Provinciale Staten Boelema terugstuurden naar de tafel met de boeren .

Toch komt het gesprek voor de boeren laat. De provincie vroeg de pluimveehouders eerder om met plannen te komen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Vervolgens hoorden ze acht maanden niets. Uiteindelijk kregen ze te horen dat hun plannen onvoldoende waren en dat er geen andere mogelijkheid was dan het intrekken van de vergunning.

Boelema heeft daar eerder haar excuses voor aangeboden. Ook nu wordt haar gevraagd waarom ze niet eerder persoonlijk met de boeren om tafel is gegaan. "Dit is hoe het gelopen is", zegt ze. Volgens haar hebben juristen van de provincie wel contact gehad met de juristen van de boeren. "Het is ook niet ongebruikelijk dat dit soort dingen eerst tussen onze juristen en die van hen worden gedeeld."

Kans op oplossing blijft klein

Het gesprek betekent volgens Boelema niet dat het intrekken van de vergunningen van tafel is. De provincie wil op 1 oktober een ontwerpbesluit nemen. De plannen die de boeren eerder hebben ingediend, zijn volgens de gedeputeerde onvoldoende.

"We gaan opnieuw de gesprekken aan", zegt Boelema. "Maar ik heb ook eerlijk uitgelegd dat er een kleine kans is dat dat tot een heel ander inzicht leidt."

'Hele tijd deur open gehad'

Rooijakkers is daar niet gerust op. Volgens hem weten de boeren nog steeds niet welke vermindering van de uitstoot voldoende zou zijn om hun vergunning te behouden. "We hebben totaal geen maat. Wanneer kan ons plan door en wanneer zouden we moeten stoppen?" vraagt hij zich af.

Toch is hij blij dat Boelema nu zelf met de boeren wil praten. "Ja natuurlijk, ze is welkom", zegt hij. "We hebben de hele tijd de deur open gehad."

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