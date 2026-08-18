Navigatie overslaan
Ontdek
112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Opnieuw inbraak bij de brandweer: weer duur redgereedschap meegenomen

Vandaag om 06:06

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

06:06

Opnieuw inbraak bij de brandweer: weer duur redgereedschap meegenomen

Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Maandagnacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel. De inbrekers namen duur redgereedschap mee.

Lees verder

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.