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LIVE 112-nieuws | Opnieuw inbraak bij de brandweer: weer duur redgereedschap meegenomen
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06:06
Opnieuw inbraak bij de brandweer: weer duur redgereedschap meegenomen
Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Maandagnacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel. De inbrekers namen duur redgereedschap mee.
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