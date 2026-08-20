Dit doen Brabantse steden om het voor vrouwen veiliger te maken
Na de moord op Lisa, een jaar geleden in Abcoude, eisten vrouwen en mannen in Brabant actie voor een veiligere wereld voor vrouwen. Fietstochten met honderden mensen die "de nacht opeisten" en overal hingen actieposters achter het raam. Je kon geen sociaal medium openen of nieuwsbericht lezen of het ging om de (on)veiligheid van vrouwen. Maar hoe is dat een jaar later?
Vaak verbleekt urgentie na een tijdje. En het onderwerp komt inderdaad niet meer dagelijks in het nieuws. Maar achter de schermen gebeurt er van alles in onze provincie.
De vier grote gemeenten Eindhoven, Tilburg, Breda en Den Bosch hebben het uitgebreid opgenomen in hun plannen voor de komende jaren. Maar er is nog veel werk nodig, vinden vrouwenorganisaties.
Vrouwenschouw in Den Bosch
De gemeente Den Bosch heeft een 'vrouwenschouw' in het stadsdeel Orthen gehad. Hierbij liepen vrouwen door de wijk om aan te geven op welke stukken zij zich onveilig voelden en hoe het beter kon. Het stadsbestuur heeft toegezegd dat vrouwen vaker wordt gevraagd om mee te lopen met dergelijke schouwen.
"Het is belangrijk om met een andere blik naar de openbare ruimte te kijken", zegt Femke Hoekstra-Wittebol van de PvdA in Den Bosch, initiatiefnemer voor de schouw. "Er moet structureel aandacht komen voor vrouwenveiligheid. Actie en media-aandacht kan een vliegwiel zijn, maar daarna moet het geregeld worden in beleid."
Breda werkt veel samen met organisaties als Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld en er komt een Actieplan Stop Geweld in Afhankelijkheidsrelaties. Maar wethouder Carlo Post erkent dat ze er nog niet zijn. "We gaan de aanpak van straatintimidatie, uitgaansveiligheid, huiselijk geweld en opvang nog beter met elkaar in verband brengen, zodat die elkaar kunnen versterken", zegt hij.
Safe spaces en Filomena
Eindhoven heeft een zogenoemde 'Safe Space' op uitgaansavonden op het Stratumseind. Daar kunnen stappers terecht als ze iets vervelends hebben meegemaakt. Tilburg faciliteert Filomena, een centrum voor iedereen die te maken heeft met (ex-)partnergeweld of kindermishandeling. Hier kunnen mensen binnenlopen en meteen hulp krijgen.
Meerdere steden hebben onderzoek gedaan naar de onveiligste gebieden in de gemeente. In Tilburg stond het Wilhelminapark met stip op één. De gemeente heeft in de plannen voor de komende jaren beloofd het park aan te pakken.
"De gemeente is heel proactief en dat is fijn", zegt Veerle Slegers van emancipatiecentrum Feniks in Tilburg. "Alle initiatieven die ze steunen, dragen bij aan het gesprek dat op gang komt. Dat zorgt voor inlevingsvermogen en gedragsverandering bij mannen."
Eindhoven hekelt versnippering van hulp
In Eindhoven zou de lokale tak van actiegroep Dolle Mina graag zien dat hulp bij één instantie te vinden is, zodat slachtoffers niet verdwalen in een doolhof van organisaties en initiatieven. De gemeente onderzoekt dat.
Daarnaast zit in Eindhoven de organisatie Emancipator, die richt zich op mannen. "Die doen heel goed werk", weet Odet van Dolle Mina.
Maar als de mannen er niet bij betrokken worden, is het dweilen met de kraan open. "Niemand wil zijn geliefde mishandelen. Door daders te leren wanneer hun frustratie te hoog is opgelopen en het mis dreigt te gaan, verander je echt iets."
Dat kan Slegers beamen: "Dweilen is keihard nodig, maar als je de kraan niet dichtdraait, wordt het nooit droog. Geweld tegen vrouwen is een mannenprobleem en daarom moeten we met mannen is gesprek over hun gedrag. Alleen dan kunnen we voorkomen dat er nog meer Lisa's komen."