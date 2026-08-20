Dit doen Brabantse steden om het voor vrouwen veiliger te maken

Na de moord op Lisa, een jaar geleden in Abcoude, eisten vrouwen en mannen in Brabant actie voor een veiligere wereld voor vrouwen. Fietstochten met honderden mensen die "de nacht opeisten" en overal hingen actieposters achter het raam. Je kon geen sociaal medium openen of nieuwsbericht lezen of het ging om de (on)veiligheid van vrouwen. Maar hoe is dat een jaar later?

Vaak verbleekt urgentie na een tijdje. En het onderwerp komt inderdaad niet meer dagelijks in het nieuws. Maar achter de schermen gebeurt er van alles in onze provincie. De vier grote gemeenten Eindhoven, Tilburg, Breda en Den Bosch hebben het uitgebreid opgenomen in hun plannen voor de komende jaren. Maar er is nog veel werk nodig, vinden vrouwenorganisaties. Vrouwenschouw in Den Bosch

De gemeente Den Bosch heeft een 'vrouwenschouw' in het stadsdeel Orthen gehad. Hierbij liepen vrouwen door de wijk om aan te geven op welke stukken zij zich onveilig voelden en hoe het beter kon. Het stadsbestuur heeft toegezegd dat vrouwen vaker wordt gevraagd om mee te lopen met dergelijke schouwen. "Het is belangrijk om met een andere blik naar de openbare ruimte te kijken", zegt Femke Hoekstra-Wittebol van de PvdA in Den Bosch, initiatiefnemer voor de schouw. "Er moet structureel aandacht komen voor vrouwenveiligheid. Actie en media-aandacht kan een vliegwiel zijn, maar daarna moet het geregeld worden in beleid."

Breda werkt veel samen met organisaties als Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld en er komt een Actieplan Stop Geweld in Afhankelijkheidsrelaties. Maar wethouder Carlo Post erkent dat ze er nog niet zijn. "We gaan de aanpak van straatintimidatie, uitgaansveiligheid, huiselijk geweld en opvang nog beter met elkaar in verband brengen, zodat die elkaar kunnen versterken", zegt hij.

Een krijtactie van de Dolle Mina's in Breda (foto: Dolle Mina's).

Safe spaces en Filomena

Eindhoven heeft een zogenoemde 'Safe Space' op uitgaansavonden op het Stratumseind. Daar kunnen stappers terecht als ze iets vervelends hebben meegemaakt. Tilburg faciliteert Filomena, een centrum voor iedereen die te maken heeft met (ex-)partnergeweld of kindermishandeling. Hier kunnen mensen binnenlopen en meteen hulp krijgen. Meerdere steden hebben onderzoek gedaan naar de onveiligste gebieden in de gemeente. In Tilburg stond het Wilhelminapark met stip op één. De gemeente heeft in de plannen voor de komende jaren beloofd het park aan te pakken.

Onveilige plekken in Tilburg, volgens onderzoek (foto: Omroep Tilburg).